Invaller Michy Batshuayi smeert Ajax eerste nederlaag van het seizoen aan

Michy Batshuayi heeft zich woensdagavond tot matchwinnaar gekroond in de Champions League-partij tussen Ajax en Chelsea. De Rode Duivel viel 20 minuten voor tijd in bij 0-0 en scoorde in de slotminuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Voor Ajax was het de eerste nederlaag van het seizoen. De Amsterdammers delen nu de leiding in Groep H met Chelsea.

Na zeges tegen Lille en Valencia in zijn eerste twee matchen begon Ajax als groepsleider van Poule H aan zijn thuismatch tegen Chelsea. De Nederlandse landskampioen begon voor eigen volk furieus aan de match, maar een gretig Chelsea herstelde al snel het evenwicht met kansen voor Mason Mount en Callum Hudson-Odoi. Na 35 minuten ontplofte de Johan Cruijff ArenA toen Quincy Promes het openingsdoelpunt leek te scoren, maar de VAR keurde de goal terecht af voor (erg nipt) buitenspel.

Ajax had in zijn voorbije 16 Champions League-wedstrijden minimaal één doelpunt en ging ook na de pauze gretig op zoek naar het doelpunt dat hen een quasi zekere kwalificatie voor de zestiende finales zou opleveren. Dat kwam er bijna na 59 minuten maar een kopbal van Edson Álvarez belandde tegen de paal.

Chelsea-trainer Frank Lampard gooide na twintig minuten voor het einde Michy Batshuayi in de strijd en de Rode Duivel deed meteen de match kantelen in het voordeel van de bezoekers. Een eerste dot van een kans knalde onze landgenoot nog hoog in de Amsterdamse tribunes, maar vijf minuten voor tijd schoot Batshuayi een lage voorzet van de ook al uitstekend ingevallen Christian Pulisic via de onderkant van de lat in doel. Voor Batshuayi zijn eerste Champions League-doelpunt voor Chelsea sinds hij op 27 september 2017 scoorde tegen Atlético Madrid.

Foto: Action Images via Reuters

Door de zege van Chelsea ligt Groep H opnieuw helemaal open. Chelsea en Ajax delen momenteel de leiding met zes op negen. Valencia trekt om 21u nog op bezoek naar Lille. Voor Ajax is het de eerste nederlaag van het seizoen in alle competities.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS