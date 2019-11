Vervloekt door de VAR en Diagne: Club grijpt naast tweede stunt in de Champions League

Club Brugge heeft naast een tweede stunt op verplaatsing in de Champions League gegrepen. PSG leek rijp voor een puntendeling, maar de VAR en een wel heel eigenzinnige Senegalees beslisten er anders over. Mbaye Diagne trapte zijn gestolen penalty zwak in de handen van Keylor Navas.

LEES OOK.Chef voetbal Ludo Vandewalle vindt dat Diagne die strafschop mist voor maanden in tribune moet (+)

LEES OOK. Bij Club Brugge kunnen ze niet lachen met penaltyfrats van Mbaye Diagne: “Een foute reactie, en een héél dure rekening”

Een kwartier op de klok en het Parc des Princes was even heel stil geworden. Hans Vanaken liep op het penaltypunt toe maar Mbaye Diagne keek niet om. Hij omknelde de bal alsof het zijn kostbaarste bezit was. Discussiëren was zinloos. Hij had als invaller een penaltyfout afgedwongen, hij zou de penalty ook nemen.

De invalbeurt van Diagne was als een verlossing gekomen na een moeilijke wedstrijd voor David Okereke. Club Brugge speelde vrank en overtuigend mee in het Parc, maar miste présence in de zestien. Diagne bracht die fysieke kracht. De penaltyovertreding van de doorwinterde Thiago Silva was honderd procent terecht. In het hoofd van de Senegalees was hij de enige, terechte, strafschopnemer.

Het was omdat Hans Vanaken geen scènes wilde op het veld, dat hij de peperdure huurling van Galatasaray – Club betaalt meer dan 3 miljoen euro voor hem – maar liet doen. Het kwaad leek toen al geschied. Diagne liep aan en trapte de bal perfect in de “sweet zone” van Keylor Navas. De Costa Ricaan hoefde niet eens veel moeite te doen om de bal te stoppen.

Foto: Photo News

De gemiste penalty was een unieke kans op een stunt in een tweede uitwedstrijd op rij in de Champions League. Club-coach Philippe Clement beloonde Odilon Kossounou voor zijn goeie wedstrijden in de Belgische competitie met een eerste basisplaats in de Champions League. De 18-jarige Ivoriaan stond meteen tegenover Kylian Mbappé maar leek nauwelijks onder de indruk. Het leek wel dat hij de Franse superster in zijn vrije tijd probeerde af te stoppen – tussen zijn rushes langs de rechterflank door.

Met veel voorwaartse druk en verticaal spel was Club geregeld op de helft van Paris Saint-Germain terug te vinden. De Parijzenaars speelden verder van hun doel dan in Jan Breydel en Hans Vanaken, Eder Balanta en Mats Rits profiteerden van de ruimtes om de aanvallers diep te sturen. Krépin Diatta op links en Emmanuel Dennis op rechts werden enkele keren in kansrijke posities aangespeeld. Maar eenmaal in de zestien verzandden hun goeie bedoelingen. Ofwel liepen ze zich vast op de verdedigers, ofwel legden ze onoordeelkundig terug waardoor de angel uit de aanval was.

David Okereke kende een moeilijke avond. De goedlachse Nigeriaan deed alweer zijn stinkende best en dook alle hoeken in om aan de bal te komen. Maar daardoor ontbrak al te vaak een speerpunt bij Club. Twee kleine kansjes kreeg Okereke in de eerste vijftien minuten. Een schot ging voorlangs en een kopbal miste kracht om Keylor Navas te bedreigen. Voor het overige kon Okereke geen vuist maken. Hij liet zich veel te makkelijk van de bal zetten door de thuisverdedigers. Toch duurde het 65 minuten voor Philippe Clement Mbaye Diagne – alles behalve scherp tegen KV Kortrijk – van de bank riep.

Paris Saint-Germain stond toen al een halve wedstrijd op voorsprong. Nadat de jonge Fransman Colin Dagba – de vervanger van de gekwetste Thomas Meunier – te veel ruimte had gekregen op rechts, kwam zijn voorzet tot bij Mauro Icardi. De Argentijnse huurling scoorde simpel zijn achtste goal in negen wedstrijden voor PSG. De VAR keek het doelpunt na op buitenspel, maar kon geen clear error van de assistent vaststellen.

Foto: EPA-EFE

Club bleef voetballen, maar verkrampte als het in de zestien kwam. Dennis was nog de beste aanvaller, maar schoot voor het halfuur voorlangs. Di Maria kreeg kansen voor PSG, maar Simon Mignolet bewees vlak voor rust nog eens zijn klasse. In de tweede helft bleef Club minstens gelijke voet houden met Paris Saint-Germain. Dennis zette zich door en Navas loste zijn schot. Okereke zag de bal in de herneming in corner belanden.

Met de stilstaande fasen ving Club te weinig aan. De afwezigheid van Ruud Vormer liet zich ook hier gevoelen. PSG kreeg kansen op 2-0, maar Icardi kon niet bij de voorzet van Bernat. Hij werd op zijn beurt vervangen door Cavani.

Maar het grootste drama speelde zich voor het doel van Keylor Navas op. Diagne had drie grote kansen gemist tegen Kortrijk en had zich ook op Zulte Waregem allesbehalve klinisch getoond. Hij scoorde wel aan de Gaverbeek maar dat was een intikker die hij niet kon missen. Twee andere kansen wrong hij er de nek om.

De Senegalees was de verkeerde man op het verkeerde moment om een historische Europese goal voor Club te scoren. Hij had zijn huurgeld met één genereus gebaar aan Hans Vanaken kunnen terugverdienen, nu laat hij de rekening voor Club wel heel zwaar aandikken.

Blauw-zwart heeft nog twee wedstrijden om het beoogde doel – de derde plaats en een doorstart in de Europa League – waar te maken. Iets zegt ons dat het die missie zonder zijn nummer tien uit Senegal zal aanvatten.

LEES OOK.Diagne krijgt de laagste score die we ooit gaven