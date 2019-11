Real Madrid geeft het in twee minuten weg tegen PSG… en ziet Eden Hazard uitvallen na fout Meunier

Toch maar goed dat Club Brugge zijn stuntpunt bij Real Madrid al behaald heeft. De Koninklijke was tegen Paris Saint-Germain in de verste verte niet te vergelijken met de kwakkelende topclub van een tweetal maanden terug. Alleen, dat laatste percentje dat het verschil maakt tussen goed spelen en winnen ontbreekt nog.

Bloemetje richting Eden Hazard. Verdient de Rode Duivel wel. Wie het scorebord na Real Madrid – Paris Saint-Germain er bij zou halen, zou snel kunnen concluderen dat Hazard weer geen assist of doelpunt liet optekenen. Klopt, maar was het niet voor zijn uitstekende run op het middenveld, Karim Benzema had in zijn honderdste basisplaats in de Champions League nooit gescoord. Zonde dat diezelfde Hazard iets na het uur het veld moest verlaten met een verzwikte enkel. Eentje die nota bene tot stand kwam na een overtreding van landgenoot Thomas Meunier. Maar goed dat het EK pas volgende zomer wordt gespeeld.

Courtois ontsnapt aan rood

Bloemetje richting de videoref ook. Niet zozeer vanuit onze richting, wel uitgaande van Thibaut Courtois. Onze nationale doelman beging voor rust een strafschopfout op Mauro Icardi, kreeg daar van ref Artur Soares Dias rood voor – de triple punishment-regel waarbij een doorgebroken speler neerhalen in het strafschopgebied geen rood maar geel verdient, werd daarbij vakkundig genegeerd – maar zag alles herroepen worden omdat de VAR een voorafgaande overtreding van Idrissa Gueye op Marcelo had gezien. Helemaal correct naar de letter van de wet, maar de oef in het Santagio Bernabeu viel te horen tot op onze redactie in Antwerpen.

Foto: AFP

Een bloemetje verdient ook Zinédine Zidane. Nooit echt geroemd als een tacticus had de Fransman dinsdag een nieuw systeem in huis. Eentje dat zowaar ook werkte. Zidane posteerde een ruit op het middenveld, teerde daarbij op de infiltratiekracht van Toni Kroos, de vista van surprise du chef Isco en het talent – ontdekking hoor, die Uruguayaan – van Federico Valverde. Het maakte De Koninklijke dynamisch, gevaarlijk, sprankelend. Hazard kon als tweede spits in steun van Benzema zwerven, backs Marcelo – als die niet kan aanvallen, dan heeft hij geen reden tot leven, denken we- en Dani Carvajal rukten naar hartenlust op, PSG zuchtte en kreunde. U moet weten, Thomas Tuchel zat met zo’n gigantisch luxeprobleem dat hij Neymar op de bank liet beginnen. Moest laten beginnen. Wou laten beginnen. Dat PSG zelfs dan redelijk overrompeld werd, toonde de macht van Real aan. Ook na de invalbeurt van Neymar aan de rust trouwens. De thuisploeg bleef dominant.

Lullig tegendoelpunt

Het enige wat Real vergat te doen was vaker te scoren. Eén keer extra, twee keer extra, drie keer extra. En dan weet je dat het deksel op de neus volgt. Benzema scoorde tien minuten voor tijd wel nog de 2-0, meteen nadien was er een bijzonder lullig momentje tussen Raphaël Varane en Thibaut Courtois waarbij die eerste zijn eigen doelman verschalkte na een moment van miscommunicatie. Domper. En bron voor vertwijfeling. De thuisploeg was van slag en stond niet goed toen een volgende PSG-aanval finaal door Pablo Sarabia heerlijk in het dak van het doel werd getrapt. 2-2. Alles kwijt in twee minuten.

Maar goed, omdat de kwalificatie door het puntenverlies van Club Brugge al veilig was, kan De Koninklijke dit puntenverlies misschien nog wel relativeren. De de eerdere 3-0-nederlaag in Parijs is rechtgezet en - vooral - tachtig minuten lang was het voetballend de meerdere van een ploeg met een half miljard kapitaal in de spits lopen. Daar kon Real twee maanden geleden alleen maar van dromen.