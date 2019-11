Club Brugge sleept in extremis punt uit de brand tegen Galatasaray, Mata en Diatta krijgen rood in bizar slot

Club Brugge blijft op koers voor Europees voetbal na Nieuwjaar na de thriller van het jaar in Ali Sami Yen. Club moest bijna een hele wedstrijd achtervolgen op Galatasaray maar Krépin Diatta scoorde de verlossende 1-1 in de blessuretijd. Bij het vieren van de goal kregen zowel Diatta als Clinton Mata een tweede gele kaart waardoor het duo de galawedstrijd van 11 december tegen Real Madrid mist.

Hoe roer je een heksenketel in je voordeel om? Alvast niet zoals Club Brugge het dinsdagavond probeerde. In de openingsfase gaf Club eerst een vrije trap op een gevaarlijke plek weg en gaf het Galatasaray daarna te veel ruimte op de linkerflank. Adem Büyük nam de voorzet van Ömer Bayram aan, Simon Deli verloor het evenwicht, en die andere Simon – Mignolet – werd kansloos geklopt. Dit was niet het begin waar trainer Philippe Clement op gehoopt had.

Want met Krépin Diatta, Emmanuel Dennis en Loïs Openda had de Club-coach voor drie aalvlugge spitsen gekozen. Het idee erachter was helder. Clement ging ervan uit dat Galatasaray moest aanvallen en dat er daardoor ruimtes zouden komen in de rug van de verdedigers Donk en Marcão. Alleen kon zijn strijdplan na de vroege 1-0 de vuilnisemmer in. Galatasaray kampeerde na de voorsprong op de eigen helft en de Club-spelers liepen zich te pletter op de dubbele afweergordel.

Foto: AFP

Niet dat er geen kansen op de 1-1 kwamen. Hans Vanaken opende voor Mats Rits die meteen voor doel trok en ei zo na Openda bediende. De Luikse tiener stond een halve meter offside.

Sterke Muslera

Krépin Diatta trok enkele verschroeiende rushes op de linkerflank, maar zoals wel vaker kwam er geen vervolg aan de goeie bedoelingen van de Senegalees. Toen hij het eens vanaf rechts probeerde haalde Openda uit in één tijd aan de eerste paal. Fernando Muslera, de Uruguayaanse topdoelman van Galatasaray, had een topsave in huis. Op de corner die daarop volgde kopte Hans Vanaken te centraal in de handen van Muslera.

Het zouden de beste kansen worden voor Club in de eerste helft. Blauw-zwart had het meeste balbezit, de meeste doelpogingen en de meeste corners, maar die cijfers kwamen er alleen maar omdat het voor Galatasaray niet hoefde. De Turkse kampioen kreeg zelfs een goeie kans op de 2-0 toen Adem Büyük opnieuw voorbij Deli ging. Tot opluchting van Club was er niemand gevolgd om de bal in doel te jassen.

Verrassende invaller

In de tweede helft verraste Philippe Clement door Charles De Ketelaere in te brengen voor Mats Rits. Het 18-jarige jeugdproduct had eerder Ruud Vormer vervangen in de thuiswedstrijd tegen PSG. Gisteren was zijn meerwaarde tegenover Rits miniem. Al leverde hij Siebe Schrijvers in de slotfase nog een goeie schietkans aan.

Dennis overtuigde opnieuw niet. Foto: Photo News

Schrijvers was er op gekomen voor een hemeltergende Emmanuel Dennis. De Nigeriaan scoorde er twee in het Bernabéu en kondigde maandag op een socialemediafilmpje van Club Brugge aan dat hij er op Galatasaray vier zou maken. Op geen enkel moment kwam hij in de buurt. Hij stapelde de mislukte acties op en werd terecht gewisseld. Het lijkt wel onmogelijk de aanvaller met de voeten op de grond te zetten.

Tot slot wisselde Clement ook Loïs Openda. De kwieke aanvaller had een goeie periode in het tweede en derde kwartier, maar deemsterde weg na rust. Voor hem kwam David Okereke er op.

Grote missers

In de ideale wereld had Clement er – net zoals op PSG - Mbaye Diagne opgebracht. Met zijn balvastheid en duelkracht zou de Senegalees tegen zijn ex-club een vuist hebben kunnen maken. Okereke stroomde weer over van de goede bedoelingen maar liet een reuzekans liggen op tien minuten van het einde. Fede Ricca was goed geïnfiltreerd in de zestien en gaf op het juiste moment mee met Okereke. De goedlachse Nigeriaan had de bal maar binnen te duwen, maar mikte van dichtbij naast het doel van Muslera. Ook in zijn vijfde wedstrijd heeft Okereke zijn Champions League-diploma niet verdiend.

De “Ultraslan”, de harde kern van Galatasaray, vermaakte zich intussen uitstekend. Het liet een oorverdovend gefluit horen bij elke Brugse aanval en kon zich opwinden bij enkele tegenprikken van de thuisploeg. Toen Mata onder de bal doorging scoorde Ömer Büyük bijna de 2-0.

Het venijn zat in de blessuretijd. Krépin Diatta, die uit frustratie tegen geel was aangelopen, liep naar binnen van de rechterkant en scoorde met een machtige plaatsbal in de verre hoek. Voor het eerst was Ali Sami Yen helemaal stil. De Senegalees was zo door het dolle heen dat hij zijn shirt uittrok en een domme tweede gele kaart pakte. Hij is er niet bij op 11 december tegen Real Madrid.

Foto: BELGA

Nog dommer was dat ook Clinton Mata bij het vieren van het doelpunt een tweede geel pakte. Hij trapte de cornervlag kapot en werd naar de kant gestuurd. Ook hij mist de galawedstrijd tegen de Spaanse recordkampioen.

Als Club minstens even goed doet tegen Madrid als Galatasaray tegen het al geplaatste PSG is de derde plaats verzekerd. Het hoge bezoek van Thibaut Courtois en Eden Hazard aan Jan Breydel belooft een zinderende finale te worden.

