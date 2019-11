Chelsea pakt een punt in Valencia, Batshuayi kan zich niet laten opmerken

Chelsea speelde in Champions League 2-2 gelijk tegen Valencia . Als The Blues op de slotspeeldag thuis winnen van Lille zijn ze altijd geplaatst voor de 1/8ste finales.

Valencia startte het best. Twee grote kansen werden de nek omgewrongen, maar Carlos Soler zorgde toch verdiend voor de 1-0. Maar een minuut later schoot Mateo Kovacic de gelijkmaker voorbij doelman Cilissen. Op het einde van de eerste helft blesseerde Tammy Abraham zich, waardoor Michy Batshuayi mocht starten aan de tweede helft.

Christian Pulisic zorgde daarin al snel voor de 1-2. De VAR had wel minuten nodig om te kijken of de Amerikaan buitenspel stond of niet, maar het doelpunt werd goedgekeurd. Valencia kreeg op het uur een unieke kans op de 2-2 maar doelman Kepa stopte de penalty van Parejo met een knappe parade.

Tien minuten voor het einde lukte het dan toch voor Valencia nadat een voorzet van Daniel Wass zowaar in de kruising belandde.

Chelsea en Valencia komen nu samen aan de leiding in Groep H (al hebben de Spanjaarden het voordeel door hun 0-1-zege in Chelsea). Ajax staat op een punt, maar speelt later nog op het veld van Lille. Chelsea-Lille en Ajax-Valencia zijn de slotduels van de laatste speeldag. Als Chelsea wint, zijn ze zeker geplaatst voor de 1/8ste finales.

In Groep G versloeg Zenit Sint-Petersburg het Franse Lyon met 2-0, doelpunten van Dzyuba en Ozdoev. Jason Denayer stond 90 minuten in de verdediging.

Vanavond speelt Red Bull Leipzig nog tegen Benfica. Bij winst zijn de Duitsers geplaatst voor de 1/8ste finales.