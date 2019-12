Geen punten, wel applaus: Club verliest van B-ploeg Real Madrid, maar gaat wel naar Europa League

Geen punten, wel applaus. De laatste poulewedstrijd van zes stond woensdag symbool voor de volledige Champions League-campagne van Club. Blauw-zwart leed een 1-3-nederlaag tegen de B-ploeg van Real Madrid, maar mag dankzij de zege van Paris Saint-Germain tegen Galatasaray naar de laatste 32 van de Europa League.

“Olé-olé.” Club Brugge stond 1-2 in het krijt, maar de fans vermaakten zich uitstekend terwijl de aanvallers van Club de bal rond het strafschopgebied van Alphonse Aréola - de vervanger van Thibaut Courtois - lieten rondgaan. Het leek wel alsof Club en niet Real Madrid aan de winnende hand was.

Maar de fans van Club hadden ook het scoreverloop in Parijs in de gaten gehouden en had zich nooit grote zorgen moeten maken. PSG kwam snel op 2-0 en gaf de zege nooit uit handen. Daardoor wisten de supporters - en de spelers - dat ze ook bij een nederlaag een doorgangsbewijsje kregen voor de Europa League. Als tweede Belgische club, na AA Gent.

Uiteindelijk zou Luka Modric, de Gouden Bal van vorig jaar, er nog 1-3 van maken. Real Madrid trad met een B-ploeg aan, maar klasse maakte het verschil. Toch deden de Club-fans de spelers uitgeleide met applaus. Blauw-zwart mag met drie punten op achttien karig bedeeld zijn in deze campagne, op basis van het geleverde spel verdient het zeker in de 1/16de finales van de Europa League te staan.

Geen efficiëntie

Ook woensdag waren de net-niet-momenten weer legio voor Club. Na een afgeweken voorzet van Sobol mocht Percy Tau aanleggen aan de kleine baklijn. Hij mikte pal op Aréola. Balanta knalde in de herneming naast. De dubbele kans was de opmaat voor veel Brugs balbezit op de helft van Real Madrid. De ruimte lag vooral op de rechtse flank, maar Thibault Vlietinck en Ruud Vormer kregen geen peper in hun acties.

Vlietinck was de surprise van de chef. Foto: Photo News

Thibault Vlietinck was het witte konijn met dienst voor Philippe Clement. De rechterflankspeler speelde voor het laatst in augustus. Hij stond negentig minuten op het veld in de 0-0 tegen Eupen en werd nadien systematisch over het hoofd gezien. Tot Clement hem opviste als vervanger van de geschorste Krépin Diatta. “Diatta is mijn eerste keuze op die positie en Emmanuel Dennis de tweede”, verantwoordde Clement zijn keuze. “Maar ik koos voor Dennis in de spits waardoor Vlietinck de logische vervanger was.”

Dat was hij misschien volgens Clements trainerslogica, maar niet volgens zijn vormpeil. De 22-jarige West-Vlaming kon zijn gebrek aan matchritme niet verbergen. Halfweg de tweede helft werd hij gewisseld voor Charles De Ketelaere.

Ref steelt de show

Real Madrid was voor rust twee keer gevaarlijk. Na balverlies van Balanta dwong Jovic Simon Mignolet tot een parade. De drievoudige “Speler van de Maand” van Club onderstreepte eens te meer zijn Champions League-niveau. Na balverlies van Dennis kon ook Isco dreigen. De Spaanse stilist kwam naar binnen en zag zijn poging naar de korte hoek nipt naast gaan.

Bij gebrek aan andere grote kansen stal de Duitse scheidsrechter Tobias Stieler de show. In de eerste helft deelde hij gele kartonnetjes uit alsof het kortingsbonnen voor de lokale drogist waren. Vlak voor rust deed Dennis eindelijk nog eens de vlam in de pan slaan, maar zijn doelpunt werd (terecht) afgekeurd wegens buitenspel van Tau.

Foto: BELGA

Tien dolle minuten

In tegenstelling tot Emmanuel Dennis raakte Percy Tau maar moeilijk in Champions League-modus. De Zuid-Afrikaan mist de power om echt gevaarlijk te zijn op het hoogste niveau. Hij werd gewisseld voor Siebe Schrijvers.

Op het scorebord stond het toen al 1-1. Het Braziliaanse supertalent Rodrygo scoorde vroeg in de eerste helft de 0-1 nadat Eduard Sobol de Madrileense rechtsachter Odriozola alle ruimte had gegeven om voor te zetten. Jan Breydel was even stil maar kon twee minuten later dan toch rechtveren. Emmanuel Dennis onderschepte een slechte pass van Eder Militao en gaf de bal mee met Hans Vanaken. Die werd niet gevolgd en plaatste het leer beheerst in de verste hoek. Een doelpunt dat de nummer twintig van Club zichtbaar deugd deed.

Foto: Photo News

Een gelijkspel was zeker een verdiend resultaat geweest voor Club maar dat andere Braziliaanse talent van Real Madrid, Vinicius Junior, deed de balans toch weer negatief uitslaan. Jovic kopte de bal tot bij Rodrygo, Mechele blokte zijn poging, maar kon net zo min als Simon Deli verhinderen dat Vinicius volgde om de 1-2 binnen te jassen.

Karim Benzema viel nog in, maar het was de Gouden Bal van vorig jaar - Luka Modric - die met een afstandsknal het slotakkoord plaatste. Club speelt vanaf februari in de Europa League en probeert beter te doen dan vorig seizoen toen het in die ronde werd uitgeschakeld door Red Bull Salzburg.

