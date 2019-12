Europese exit in mineur: kansloos Racing Genk gaat kopje onder tegen Napoli na rampzalige voetbalavond

Debutant Vandevoordt pende het laatste hoofdstuk van het Genkse Champions League-blunderboek neer. Racing deed ook in Napels zichzelf de das om (4-0) en blijft achter met 1 op 18.

Geen twee minuten was de wedstrijd bezig of de grootste nachtmerrie van Maarten Vandevoordt was al werkelijkheid geworden. De jongste doelman ooit in de Champions League (17 jaar en 287 dagen) probeerde te veel rust uit te stralen, toen hij al een derde terugspeelbal van Lucumi voor de voeten kreeg. Vandevoordt zag na Milik echter ook Dries Mertens voor zijn neus opduiken en ging vreselijk in de fout. Hij kapte nog wel Mertens uit maar de bal rolde voor de voet van Milik, die de makkelijkste goal uit zijn loopbaan mocht maken (1-0).

Manmoedig

Een droomstart voor de geplaagde thuisploeg, die even voordien via ex-Genkenaar Koulibaly al tegen de deklat had gekopt. Napoli had nog een punt nodig om zeker te zijn van een plaats in de achtste finales en was niet van plan om daar lang twijfels rond te laten bestaan.

Genk krabbelde ondanks de vroege opdoffer manmoedig recht. Hannes Wolf had verrast met een spitsenduo Samatta-Onuachu, waardoor Wouters op de bank bleef. Het gaf Genk offensieve stootkracht en die toonden de Limburgers ook via enkele snelle tegenprikken. De buitenspelers Ito en Paintsil knepen prima naar binnen en speelden op het enorme veld hun snelheid optimaal uit. Het leidde tot een prima kans voor Onuachu, die de snelle omschakeling over Samatta en Ito echter niet afmaakte. Oog in oog met Meret trapte hij met links naast.

Koud afgemaakt

De wedstrijdstart zou symbool staan voor de rest van de avond. En bij uitbreiding deze volledige Champions League-campagne. Ook op het veld van Napoli toonde KRC Genk aardige dingen aan de bal. Maar door een schrijnend gebrek aan efficiëntie in zowel aanval als verdediging viel daar niets van te merken op het scorebord. Integendeel: ondanks 45% balbezit en vijf gevaarlijke doelpogingen stond Genk aan de rust al met 3-0 in het krijt. IJskoud afgemaakt door een rijp en cynisch Napoli, dat niet eens goed moest voetballen om die riante voorsprong te vergaren.

Telkens volstond een snelle omschakeling, met een hoofdrol voor Allan en Milik, uitgerekend de twee spelers die terugkeerden na een blessure. Eerst werd Di Lorenzo gebruikt als tussenstation voor een schitterend aangesneden voorzet (2-0). Daarna strafte Allan balverlies van Onuachu af met een dieptepass op Callejon. Vandevoordt kwam volgens ref Cakir een fractie te laat met zijn interceptie, Milik maakte zijn hattrick vol met een droogjes omgezette strafschop (3-0).

Bisnummer Onuachu

Na Haaland maakte dus ook Milik een hattrick tegen Genk, niets nieuws onder de Champions League-zon. Net zoals Onuachu voor een bisnummer ging. Vrijgespeeld door Paintsil, kapte hij opnieuw oog in oog met Meret naar zijn linkervoet maar het schot met links vloog van dichtbij over.

Panenka Mertens

Bij 3-0 was de race natuurlijk al gelopen aan de rust. In een overbodige tweede helft kreeg ook Dries Mertens nog zijn moment in de schijnwerpers. Nadat De Norre ongelukkig een knal van Callejon met de hand afstopte, zette de Rode Duivel de tweede Napolitaanse strafschop om met een panenka.

4-0 werd uiteindelijk ook de einduitslag. De oververdiende eerredder werd Genk onthouden. Invaller Bongonda stuitte in een flipperkastfase op de paal, Hagi knalde de laatste kans naast.

Foto: Photo News

NAPOLI: Meret - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Callejon (78’ Llorente), Allan, Fabian Ruiz, Zielinksi (72’ Gaetano) - Mertens, Milik (78’ Lozano).

KRC GENK: Vandevoordt - Maehle, Dewaest, Lucumi, De Norre (82’ Borges) - Ito (72’ Hagi), Berge, Hrosovsky, Paintsil - Samatta (63’ Bongonda), Onuachu.

niet ingevallen: Coucke, Wouters, Ndongala, Odey. 19de man: Screciu.

Doelpunten: 2’ Milik 1-0, 26’ Milik 2-0, 38’ Milik (strafschop) 3-0, 74’ Mertens (strafschop) 4-0.

Gele kaarten: 37’ Vandevoordt, 74’ De Norre, 80’ Mario Rui, 87’ Coulibaly, 88’ Paintsil.

Scheidsrechter: Cakir (Turkije).

Toeschouwers: 18.000.