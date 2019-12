Lukaku scoort (te weinig): Inter laat zege liggen tegen Barcelona B en moet naar Europa League

Op kop in de Serie A, maar wel al uit de Champions League: Internazionale. Romelu Lukaku (26) hield de hoop nog even levend met zijn twaalfde van het seizoen, maar de B-ploeg van Barcelona won (miraculeus) en gaat samen met Dortmund naar de 1/8ste finales.

Brr, bibberen in San Siro. Letterlijk – vandaar dat Romelu Lukaku (als enige) zwarte handschoentjes droeg. Maar ook figuurlijk – Inter wist dat het allicht een zege nodig had tegen Barcelona. Nou ja, Barça B, als je de opstelling bekeek. Umtiti, Lenglet, Rakitic, Vidal en Griezmann waren de enige grote namen. Al kennen we Moussa Wagué ook – de Senegalese rechtsback speelde nog 43 duels voor Eupen. Messi? Met z’n kinderen aan de haard, wegens al geplaatst.

Foto: AFP

Afgekeurde goal

Voor 67.000 man trok Inter meteen ten aanval. Het had net een stroeve thuismatch achter de rug tegen Roma (0-0), waarin Lukaku en Lautaro Martinez elkaar niet vonden. Maar LuLa – zoals het duo genoemd wordt – gaf opnieuw thuis. Na tien minuten stuurde de Argentijn de Belg diep. Hij kapte Umtiti – die vooraf nog een dikke knuffel had gekregen – knap uit en haalde ook uit, maar Lenglet kon de bal met een ultieme tackle nog over doel deviëren. Lukaku vloekte, niet voor het eerst. Enkele minuten eerder had hij wél raak getroffen, maar vanuit buitenspel. En dáárvoor had hij ook al Borja Valero op weg gezet naar de 1-0. De Spaanse middenvelder kon alleen op Neto af, maar kon niet verbergen dat hij matchritme mist – de wenkende kans ging verloren.

Lukaku als aangever: dat was al het geval in de vorige Champions League-match tegen Slavia Praag, en nu dus opnieuw. Wat later kon hij zelf op doel trappen, maar hij legde slim opzij tot bij Biraghi, die Neto fusilleerde. Zijn onbaatzuchtigheid leverde hem enkel een duimpje van Antonio Conte op, die wel almaar nerveuzer werd – net als de fans. Ze hadden doorgekregen dat Dortmund – zonder de geblesseerde Witsel maar met Thorgan Hazard – wél al voor stond tegen Slavia. En in hun eigen match werd het plots… 0-1. Carles Perez werkte de assist van Vidal – in beeld bij Inter – prima af. Paniek.

Nadien lukte even niks meer. Maar nadat D’Ambrosio zijn voorzet over had gekopt, besloot Lukaku de fans met wilde armgebaren wakker te schudden. Het hielp – vooral voor zichzelf. Met nog één minuut te spelen maakte de Rode Duivel handig gebruik van de balvastheid van Lautaro om met een droge knal de 1-1 op het bord te zetten. Romelu, Romelu, Romelu… De tifosi werden gek, zeker omdat het in Dortmund net ook 1-1 was geworden.

Voorbij doelman en doel

De tweede helft werd een thriller, met opnieuw zo’n sleutelmoment rond het uur. Terwijl Brandt Dortmund in de 61ste minuut weer op voorsprong bracht, had Lukaku hetzelfde kunnen doen. Na een zetje aan Todibo trapte hij echter van dichtbij nog op Neto. Twee minuten later een nieuwe kans, maar dit keer was hij zodanig op snelheid dat hij de doelman maar ook het doel voorbij liep. Vervelend, zeker omdat Valverde vervolgens met De Jong en Suarez wat extra kwaliteit op het veld bracht.

Toch had Inter nog kunnen/moeten winnen. Twee goals werden echter (terecht) afgekeurd voor buitenspel. Centimeters nekten de Nerazzurri – ook aan de overkant, waar de 17-jarige Ansu Fati de boeken toedeed. Dortmund stoot door naar de 1/8ste finales, Lukaku en co. mogen het in de Europa League proberen, maar zullen nu vooral azen op de Scudetto in eigen land.