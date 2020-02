Gnabry en Lewandowski nekken Chelsea

Gnabry bedankte hem twee keer met een assist, maar uiteindelijk kon Lewandowski zelf het scoren niet laten op Stamford Bridge. De Pool maakte zijn elfde van het toernooi en steekt zo Haaland voorbij als topschutter. Bayern lijkt zo al zeker van een plekje in de volgende ronde.

“De coach heeft altijd gelijk”, leerden ze ons vroeger. Lampard nam Batshuayi niet op in zijn selectie en posteerde Giroud in de spits. Op de bank kreeg youngster Abraham de voorkeur. De Rode Duivel moest dus vanop de tribune toekijken naar de heruitgave van de CL-finale van 2012.

Hij zag hoe Bayern zijn favorietenrol waarmaakte: Coman en Lewandowski waren er snel bij om Caballero te testen en Müller kopte achterwaarts al vallend op de lat zoals, nu ja, enkel Müller dat kan. De thuisploeg kreunde, maar bleef met open vizier spelen: hoog tempo, veel kansen.

Killersinstinct

Toch moest Chelsea buigen: in tien minuten was Gnabry twee keer de afwerker, Lewandowski twee keer de aangever. Londen ligt Gnabry wel: in de groepsfase scoorde hij ook vier keer tegen Tottenham in de vooroorlogse 2-7 zege. De Duitser dikt zijn totaal op die manier aan tot zes stuks deze campagne. Een kwartier voor tijd beloonde de Lewandowski zichzelf met de beslissende 3-0. Marcos Alonso kreeg in het slot nog rood voor een gemene tik en ook Jorginho is geschorst voor de terugmatch.

“We zijn de niet de favoriet, maar het is aan de underdog om de zaken om te draaien. Dat levert vaak de beste verhalen op in de sport”, zei Frank Lampard nog vooraf. Aan overgave alvast geen gebrek bij de Blues, maar het killersinstinct van Bayern haalde het in Londen. Het is nog maar te zien of de coach van Chelsea alsnog gelijk krijgt in de Allianz Arena.