Denayer houdt Ronaldo in bedwang

Een doelpunt van Tousart volstond voor de Fransen om met een krappe voorsprong naar Turijn te trekken. Juventus smeekte om een strafschop, maar vergat vooral om zelf te scoren.

Denayer trok zijn kapiteinsband wat strakker rond de arm voor de confrontatie met Cristiano Ronaldo. De opdracht? CR7 neutraliseren en voor het eerst in de historie van de club winnen van Juventus. Na vijf minuten verloor onze landgenoot de Portugees al even uit het oog, maar Cuadrado kon zijn voorzet niet binnenglijden. Juventus kwam even later goed weg bij een kopbal van Toko Ekambi op de lat. Het bleek uitstel: toen De Ligt met een bebloed gezicht hulp zocht aan de zijlijn, stak Tousart het mes wat dieper in de Turijnse wonde.

Tousart maakte de enige goal van de wedstrijd Foto: Photo News

Na rust voerde het elftal van Sarri de druk op. Ronaldo liet de vrije trappen over aan Pjanic en Dybala en ging zich meer met spel bemoeien. Bij Lyon vergaten ze op die manier de vrijstaande Dybala, maar hij mikte een reuzekans van dichtbij naast. In het slot werd zijn gelijkmaker ook nog afgekeurd voor buitenspel. De Fransen bogen fel terug, maar hielden goed stand. Ronaldo moet vol aan de bak in de return wil hij met zijn derde verschillende club de Champions League binnenhalen.

(jmg)