Tottenham op de rand van uitschakeling na thuisnederlaag tegen RB Leipzig

'The Special One' zal uit zijn pijp mogen komen om Tottenham het tweede jaar op rij in de finale van de Champions League te krijgen. José Mourinho en zijn Spurs verloren gisteren verdiend de heenmatch van hun achtste finale met 0-1 van een ijzersterk Red Bull Leipzig.

‘Turbo Timo' noemen ze hem in Duitsland. Timo Werner - twintig doelpunten in 22 competitieduels - stond in de Bundesliga al bekend voor het buskruit in zijn benen. Dit seizoen heeft ook de Champions League hem leren kennen. Met drie goals - allemaal gescoord op verplaatsing - trapte Werner Leipzig al naar de groepswinst in de poulefase van de Champions League. Tegen Tottenham dikte hij zijn doelpuntentotaal vanop de stip aan tot vier stuks op het kampioenenbal. De Duitse international bracht Leipzig zo dicht bij zijn allereerste kwartfinale in de Champions League.

Al in de eerste minuut was Werner dicht bij de 0-1. Leipzig nam een blitzstart, Tottenham wist niet goed wat hen overkwam en zag hoe Lloris langs alle kanten werd bestookt. Vertonghen moest toekijken vanop de bank. Alderweireld stond aan de aftrap. Een poging van Werner werd afgeblokt. De rebound van Angelinio belandde via Lloris op de paal. De reactie van Tottenham volgde enkele minuten later. Bergwijn werd vrijgespeeld in de box. De poging van de Nederlander werd door doelman Guacsi in corner verwerkt. Leipzig domineerde de eerste helft maar kwam niet tot scoren. Mede dankzij een sterke Lloris.

Foto: AFP

Na de rust bleven de Duitsers het tempo bepalen en werden ze beloond met een strafschop. Davies haalde Laimer onderuit in de zestien. Werner zette de strafschop feilloos om. Na de openingsgoal kwam Tottenham dan toch opzetten. Lo Celso kwam dicht bij de gelijkmaker met een fraaie vrije trap. Gluacsi duwde zijn schot tegen de paal. Dichter bij de gelijkmaker kwamen de Spurs niet meer. Een tweede finale op rij halen wordt bijzonder lastig voor de Spurs. Over twee weken volgt de return in Leipzig.