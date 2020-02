Recordavond eindigt in mineur: Dries Mertens vervangen na formidabel doelpunt tegen FC Barcelona

Finalmente! Dries Mertens (32) scoorde in de Cham­pions League tegen FC Barcelona zijn 121ste doelpunt voor Napoli en evenaarde daarmee het clubrecord van Marek Hamsik. De Rode Duivel moest nadien echter geblesseerd van het veld en zag de bezoekers een cruciaal doelpunt op verplaatsing scoren.

Week na week kwam Mertens dichter bij het record van de Slovaak met de hanenkam. Tegen Brescia lukte het niet om zijn 121ste doelpunt te scoren, gisteren tegen Lionel Messi en co. wel.

Na een fysiek sterke actie van Piotr Zielinski stond Mertens helemaal alleen op de rand van de zestien. Balletje goedleggen en de verste hoek uitzoeken. De krulbal raakte net niet het gezicht van Gerard Piqué en verdween in doel: 1-0. De fans in het San Paolo werden gek. Mertens deed er nog een dansje bij aan de zijlijn. Zijn status van cultheld en clublegende werd voor eens en altijd gebetonneerd.

Maar nog voor het uur ging onze landgenoot kermend van de pijn neer. Geen commedia dell’arte, want Mertens had vol op de studs van Sergio Busquets getrapt. Mertens probeerde het nog even, maar ging na enkele minuten ontgoocheld op het Italiaanse gras zitten. Strompelend verliet hij het veld. Een serieuze domper op zijn record­avond.

Gelijkmaker

Dat werd het zeker toen een tot dan toe bijzonder passief Barcelona enkele minuten later de gelijkmaker scoorde. Bij Napoli claimden ze buitenspel van Nelson Semedo, maar dat was niet het geval. Antoine Griezmann, tot dan toe onzichtbaar, trapte de 1-1 simpel tegen de netten. Een cruciaal doelpunt op verplaatsing voor de terugwedstrijd van 18 maart in Camp Nou.

Messi was tot dat moment vaak op een stevig Napolitaans blok gestoten. Het vele balbezit leverde geen enkel schot binnen de palen op voor de rust. Maar bij de eerste echte kans was het dus raak voor de leider in Spanje. Efficiëntie heet dat dan.

Napoli was daar veel minder sterk in. Lorenzo Insigne testte na de gelijkmaker of Marc-André ter Stegen nog wakker was, maar zijn schot was veel te zwak. Dé kans op de 2-1 was echter voor José Callejon. De Spanjaard werd door de ingevallen Arkadiusz Milik vrijgespeeld in de zestien, maar hij miste onbegrijpelijk. Tot ontsteltenis van hemzelf en het voltallige San Paolo. Arturo Vidal werd vlak voor tijd nog uitgesloten met een tweede gele kaart, maar toen was het veel te laat voor een slotoffensief van de thuisploeg.

Binnen drie weken in Catalonië moet Napoli dus opnieuw scoren als het naar de kwartfinales van het kampioenenbal wil. Hopelijk is recordman Dries Mertens dan weer honderd procent fit.