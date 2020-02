Matador De Bruyne schiet City voorbij Real

Kapitein Kevin heeft het gedaan. Met een goal en een assist loodste De Bruyne City voorbij Real. Hij keek collega-Rode Duivel Courtois diep in de ogen en legde de strafschop netjes binnen. Zo kreeg een slaapverwekkende eerste helft, waarin de angst regeerde, een erg boeiend vervolg. City mag vooruit kijken, Real blijft verweesd achter.

Anciens op de bank: dat leek wel het thema in Bernabéu. Geen Kroos en Bale bij Real Madrid, terwijl Silva, Agüero en Fernandinho aanvankelijk moesten toekijken bij City. Wissel van de macht?

Wel aan de aftrap: Rode Duivels Courtois en De Bruyne. Die laatste als kapitein van City en leider van de nieuwe generatie. Hij had zijn troepen op scherp gezet: “Als we de Champions League niet winnen, zullen we als mislukkelingen worden bestempeld.”

En toch regeerde voor rust de angst om te verliezen. Beide ploegen zetten hoog druk en wilden de tegenstander niet laten voetballen, maar in balbezit brachten ze weinig. De Bruyne stond heel hoog op het veld, vaak als een soort valse negen, terwijl centrumspits Jesus vanop links moest komen.

Het weinige gevaar van City kwam toch weer van De Bruyne. Na dik twintig minuten pakte hij uit met een prachtig steekballetje richting Jesus, maar die vond Courtois op zijn weg. Vlak voor rust pakte Courtois half naast een corner van zijn landgenoot, maar Jesus vergat te scoren.

Foto: AFP

En Real? Dat liep niet over van het vertrouwen na een één op zes in de competitie en een nakende Clasico tegen Barcelona. De beste kans was wel voor Benzema, maar zijn kopbal kon Ederson niet verrassen.

Wie na rust beterschap verwachtte, kwam voor één keer niet bedrogen uit. Kansen voor City waren er wel. De Bruyne pakte uit met een mooie ren en speelde Mahrez vrij, maar die krulde naast. Bij een volgende poging van Mahrez ging Courtois erg snel plat. Mooie redding.

Licht uit

En dan, net voor het uur, ging het licht plots uit bij City. Een opeenstapeling van foutjes, te beginnen bij knullig balverlies van Rodri, leidde de 1-0 in. Vinicius Junior ging op snelheid door en voor één keer was er geen kortsluiting in zijn hoofd: knappe aflegger voor Isco, die de bal netjes naast de paal legde.

Real voetbalde plots met vertrouwen: Isco was overal en de bal ging vlot van voet tot voet, terwijl City het even niet meer wist.

Foto: AFP

Sterling moet het dan maar oplossen, redeneerde Guardiola. De winger kon evenwel niet verhullen dat hij net terug is uit blessure en matchritme mist. Tot Carvajal hem onderuit haalde en de bal op de stip ging. De Bruyne keek Courtois diep in de ogen en maakte er 1-2 van.

Jawel, 1-2, want na een individuele actie van De Bruyne, waarbij hij drie verdedigers helemaal tureluurs draaide, had Jesus de gelijkmaker op het bord gezet.

Ramos pakte nog rood en Real wist niet meer van welk hout pijlen maken. Toch had Mendy uit het niets de 2-2 kunnen maken.

Kevin De Bruyne: “Heel mooie zege voor ons”

“Voor rust was het niet goed genoeg. Net toen het bij ons begon te draaien, kwamen we op achterstand”, wist uitblinker De Bruyne na afloop te vertellen. “Gelukkig hadden we een fantastische reactie in huis. Gabi (Gabriel Jesus, red.) kopt die voorzet van mij erg goed binnen en ik blijf rustig bij die penalty. Dit is een heel mooie zege voor ons.”