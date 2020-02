Het kleine Atalanta blijft stunten in Champions League (maar zonder Timothy Castagne)

Atalanta Bergamo blijft verbazen in de Champions League. De Italiaanse club won de heenmatch tegen Valencia in de 1/16de finales met 4-1 en zit als debutant met één been in de kwartfinales.

Het sprookje van Atalanta blijft duren. Nadat de Italiaanse club zich bij de eerste deelname aan het kampioenenbal meteen kon plaatsen voor de knock-outfase lijken nu ook de kwartfinales in zicht. De huidige nummer vier in de Serie A won met 4-1 de thuismatch tegen Valencia. De Italianen domineerden de hele eerste helft en dat resulteerde in doelpunten van Hans Hateboer en Josip Ilicic. In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet en Remo Freuler en opnieuw Hateboer brachten de 4-0 op het bord. De tifosi werden gek, maar Valencia schoot daarna wel wakker. Het drukte Atalante op eigen helft terug, maar kon slechts één keer tegenscoren via invaller Denis Cherysev.

Zo krijgt Atalanta Bergamo binnen twee weken een unieke kans om zich te kwalificeren voor de kwartfinales. En dat is opmerkelijk voor een stadje met 120.000 inwoners en een klein budget.

Enog minpuntje: Rode Duivel Timothy Castagne bleef negentig minuten op de bank. Ruslan Malinovsky, overgekomen van Racing Genk, mocht wel tien minuten invallen en miste in de slotfase een mooie kans op de 5-1.