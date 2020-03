Klinisch RB Leipzig geeft zwak Tottenham geen kans

RB Leipzig heeft korte metten gemaakt met Tottenham in de achtste finales. Toby Alderweireld en co. maakten nooit aanspraak op de kwalificatie. Voor de Oostenrijkers blijft het CL-sprookje duren na een duidelijke 3-0-zege.

Ja, er waren fans toegelaten op de tribunes in de Red Bull Arena. Coronadreiging of niet: je kan je niet elke week plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. Tegenstander Mourinho geloofde er wel nog sterk in vooraf op de persconferentie: “Tottenham zal niet de enige ploeg worden waar ik geen prijs win. Ik deed het met al mijn voorgaande clubs, dus ik geloof er ook hier nog in.”

Met een achtste plek in de competitie en de uitschakeling in de FA Cup zag het er wel benard uit voor de Portugees in Saksen. De Champions League was de laatste kans op eremetaal voor de Spurs. Jan Vertonghen zag vanop de bank hoe zijn maatje Alderweireld wel onmiddellijk het goede voorbeeld gaf: zijn kruispass leidde de eerste goede aanval in, Lamela was net niet genoeg bij de pinken. Fantastische voetballer, die Lamela, maar geen afwerker. Wie moest er dan wel voor de doelpunten zorgen bij Tottenham? Scherpschutters Harry Kane en Heung-min Son zijn nog steeds niet fit en ook nieuwkomer Steven Bergwijn blesseerde zich aan de enkel. “We missen onze roofdieren in de zestien”, zei Mourinho daarover.

Des te pijnlijker was het dat de thuisploeg wel loepzuiver afwerkte. In nauwelijks 10 minuten was het game-over voor de Spurs. Doelpuntenmaker uit de heenmatch Werner vlamde eerst nog op Dier, in dezelfde fase kon doelman Lloris net niet bij het schot van Sabitzer: 1-0. Even later kopte diezelfde Sabitzer RB Salzburg naar een veilige dubbele voorsprong in minuut 21. Krachtige kopstoot van de Oostenrijkse kapitein, ook ­Angelino kreeg zijn deel van het applaus voor zijn prinsheerlijke voorzet. Tussendoor werd een doelpunt van ­Werner terecht afgevlagd voor buitenspel. Vlak voor de rust kwamen de Londenaars dan toch eens piepen: Gulacsi moest tussenkomen om het plaatsballetje van Lo Celso onschadelijk te maken.

Geen nieuw Moura-mirakel

Lucas Moura probeerde het vuur aan de lont te steken na de pauze met een verdienstelijke dribbel. Herinner u vorig jaar toen de Braziliaan met een hattrick Ajax een halt toeriep in een knotsgekke halve finale. Van dat swingende Tottenham gisteravond geen spoor. Het was Leipzig dat de forcing voerde. De schitterende aanval op het uur was om duimen en vingers af te likken. Tottenham stelde hier vervelende fouten van Dele Alli en Tanganga tegenover. Machteloosheid troef bij de Britten. In het slot kwam Forsberg nog Sabitzer vervangen en legde hij de 3-0-eindstand vast na geklungel achterin bij de bezoekers.

Terwijl Mourinho wat dieper in de kraag van zijn donkerblauwe vest wegzakte, stond de coach aan de andere dug-out te blinken. Julian Nagelsmann, de jongste coach ooit in de knock-outfase van dit toernooi zag dat het goed was. Laat zijn bijnaam nu net ­‘Mini-Mourinho’ zijn.