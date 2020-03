Merci Neymar! PSG voor het eerst in vier seizoenen naar kwartfinales Champions League

PSG heeft voor het eerst in vier seizoenen de kwartfinales van de Champions League bereikt. Na pijnlijke vroegtijdige exits tegen Barcelona (2017), Real Madrid (2018) en Manchester United (2019) in de zestiende finales omzeilde de steenrijke Parijzenaars woensdagavond de verraderlijke klip Borussia Dortmund. Na de 2-1-nederlaag in de heenwedstrijd, won het in het eigen Parc des Princes verdiend met 2-0. Met dank aan Neymar.

Geen coronavirus, louter een simpele keelpijn voor Kylian Mbappé. Zo had een ultiem doktersonderzoek uitgewezen. Maar de 21-jarige topspits moest zich toch schikken met een plaatsje op de bank. En dus waren alle ogen gericht op Neymar. De Braziliaanse superster had de voorbije jaren geblesseerd vanop de tribunes lijdzaam moeten toezien hoe de Champions League-droom vroegtijdig uit elkaar spatte. Dat zou hij dit keer niet laten gebeuren. Na 28 minuten kopte Neymar zelf compleet ongedekt een corner van Di Maria tegen de touwen.

Geen gejuich in de tribunes want de match werd achter gesloten deuren afgewerkt. Coronavirus, weet u wel. Dat er aan de stadionpoorten ondertussen enkele duizenden PSG-fans opeengepakt stonden was vreemd genoeg dan weer geen bezwaar voor de Franse overheid . Die die-hard fans staken op slag van rust voor de tweede keer een gigantisch vuurwerk af toen Bernat de bevrijdende 2-0 binnentikte (bekijk hier).

Dortmund speelde een bleke match en coach Lucien Favre haalde halfweg de tweede helft Thorgan Hazard en Axel Witsel naar de kant om het tij nog te keren, maar ook hun vervangers kregen fenomeen Haaland nooit in stelling. In de slotminuut naaide Neymar Emre Can nog een rode kaart aan. PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi mag blijven dromen van de Champions League. In de kwartfinale is Thomas Meunier - vanavond geschorst - er ook terug bij.

