De afwezigen hadden ongelijk: zeven goals in leeg Mestalla, Atalanta trekt aan het langste eind

Geen toeschouwers door de corona-dreiging in het imposante Mestalla-stadion van Valencia en dat was best jammer. Want ook na de spectaculaire 4-1 in de heenmatch maakten Valencia en Atalanta er een doelpuntenkermis van in hun 1/8ste finales van de Champions League. Uiteindelijk eindigde de ­partij op 3-4.