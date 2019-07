AA Gent geeft meteen visitekaartje af en scoort zes keer in Europese doelpuntenkermis

AA Gent heeft meteen zijn visitekaartje afgegeven bij zijn eerste echte opdracht van het nieuwe voetbalseizoen. In de Ghelamco Arena werd het Roemeense Viitorul Constanta met vooroorlogse 6-3-cijfers naar huis gestuurd in de tweede voorronde van de Europa League. Yuya Kubo en Roman Yaremchuk waren de grote uitblinkers met elk twee goals. De terugwedstrijd in Roemenië staat volgende week donderdag op het programma.

Gevraagd naar wat een goed resultaat zou zijn in de heenmatch van de tweede voorronde van de Europa League, zei Jess Thorup: Als we maar de nul houden. Nou, dat is niet bepaald gelukt. AA Gent bleek in hetzelfde bedje ziek als ­vorig seizoen: het slikt te makkelijk tegengoals. Het centrale duo Plastun-Rosted maakte geen goede beurt tegen Viitorul Constanta en er kwam ook te weinig steun uit het middenveld. Sleutel op de deur Esiti is vertrokken naar PAOK.

Genoeg gezeurd, want laten we vooral niet vergeten dat AA Gent ook zes keer scoorde. Het was een perfect weertje om met een opblaasbare ­unicorn op de zee te dobberen, maar niet om te voetballen. 36 graden bij de aftrap, dan verwacht je geen flitsende wedstrijd. Maar gelukkig zijn de grootste idioten in het voetbal, zij die zich aan voorspellingen wagen.

Wat een heerlijke eerste helft kregen we geserveerd, onderbroken door een drankpauze om even op adem te ­komen van al dat moois. AA Gent begon flitsend en scherp, mét gevaar en twee makkelijke goals in het eerste kwartier: Nana Asare opende de score met een ingestudeerd nummertje bij een corner van Vadis, tegenwoordig de vaste hoekschopnemer. Doelman Tordai liet de bal in doel glippen alsof die was ingesmeerd met zonneolie. Bij de 2-0 liet Yaremchuk zijn ­directe tegenstander makkelijk ter plaatste, Dejaegere kon er uiteindelijk zijn voet tegen zetten.

Tussendoor vielen de Buffalo’s even stil en scoorde de rechtsback van Viitorul, ­Mladen, een wereldgoal. Gent vond zijn tweede adem en scoorde voor rust nog drie keer, een strafschopdoelpunt van Yaremchuk en twee héérlijke treffers van Yuya Kubo.

De Sushi Bomber is back. Hij scoorde ook al een mooie goal in de galamatch tegen AZ. ­Vorig seizoen verkommerde de Japanner op uitleenbeurt bij Nürnberg, maar hij is terug met een missie: met een topseizoen zijn marktwaarde weer opdrijven en dan langs de grote poort vertrekken. Het begin is veelbelovend.

Rosted twee keer in de fout en gewisseld

5-1 bij de rust, maar de kritische verslaggever zag doorheen die riante score toch al de waarschuwing voor de tweede helft. De ploeg van Gheorghe Hagi mocht er een paar keer veel te makkelijk doorkomen. Na zeventien ­minuten liet Matan een grote kans liggen nadat Vlad Achim de hele linkerflank van Gent open had gelegd. En er was nul komma nul druk op de bal toen Mladen zijn wereldgoal scoorde. In een andere fase mocht een Roemeen bij de tweede paal vrij koppen. Op Lustig na waren dit verdedigers van vorig seizoen. Als nog moest worden bewezen dat AA Gent inderdaad defensieve versterking nodig had: bij deze. Ze zijn er, maar ze zijn nog niet klaar. Bronn geniet nog van vakantie na de Afrika Cup. Ook vanuit het middenveld moet er bij sommige fases meer steun komen.

Bij het begin van de tweede helft legden Kubo, Vadis (met een hieltje) , David en Yaremchuk (de afwerker) een weergaloze combinatie op de mat die goed was voor de 6-1. We aten ’s middags een ijsje aan het strand, maar het voetbal dat de Buffalo’s serveerden was veel lekkerder.

Defensief ging het echter van kwaad naar erger. Rosted ging twee keer in de fout en dat ­resulteerde in twee onnodige tegengoals. Bij de 6-3 gingen Rosted en Asare bij een corner samen naar een bal en hinderden elkaar. De Noorse verdediger werd na zeventig minuten gewisseld voor de nieuwe linksachter Mohammadi. AA Gent ging met drie achterin spelen. Bronn en Ngadeu zijn straks welgekomen. Een vervanger voor ­Esiti is ook nodig.

Sigurd Rosted ging twee keer in de fout en werd gewisseld. Foto: BELGA

Het tempo zakte in de tweede helft, maar dat is de ­Buffalo’s vergeven na de heerlijke combinaties die ze op de mat hadden gelegd. ­Vadis had in het slot nog een goeie kans, maar 6-3 moet in principe volstaan voor de ­terugmatch in Roemenië volgende week. In de volgende ronde wacht allicht AEK Larnaca, dat met 3-0 won van Levski Sofia.