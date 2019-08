AA Gent geeft zege in slotfase uit handen in Europa League

AA Gent heeft in de derde voorronde van de Europa League de zege laten liggen op het veld van het Cypriotische AEK Larnaca. Twee minuten voor tijd zorgde ex-Club Brugge-speler Ivan Trickovski voor de gelijkmaker nadat de Buffalo’s halverwege de eerste helft op voorsprong waren gekomen via Roman Yaremchuk. De terugwedstrijd staat volgende week op het programma.

AA Gent kende geen makkelijke heenmatch van de derde voorronde van de Europa League, maar had ze niettemin altijd moeten winnen. Door slap verdedigen in de slotfase gaf het de riante 0-1-uitgangspositie nog uit handen. De gelijkmaker werd gescoord door een speler die we nog kennen: Ivan Trickovski. Hij speelde in een ver verleden nog samen met Vadis Odjidja bij Club Brugge. AA Gent kon dit seizoen nog geen enkele keer de nul houden en dat wordt stilaan zorglijk.

AA Gent begon in het broeierig hete Cyprus met Kubo aan de aftrap in plaats van Bezus. Het kwik zat op het uur van de aftrap nog boven de dertig graden in Larnaca. Coach Jess Thorup heeft zijn korte broek afgezworen, want hij droeg zelfs bij deze temperatuur een lange trainingsbroek.

Ondanks alle scouting was het aftasten wat de ploeg van Larnaca met heel wat Spaanse veteranen echt zou voorstellen. In de eerste helft bezorgden ze AA Gent in elk geval flink wat moeilijkheden. Het wedstrijdbegin was erg nerveus, er werd te veel in het duel gespeeld voor AA Gent en naarmate de eerste helft vorderde werd het aanvalsplan van de Cyprioten duidelijk: ze zochten het gevaar op de flanken, soms via voorzetten, soms door in de rug te duiken van de backs, voornamelijk Asare. Die beleefde een pijnlijke avond.

Foto: Photo News

Als we naar de geturfde kansen halfweg de wedstrijd keken, had AEK bij de rust kunnen voorstaan. Het begon met een kopbal van Mosjov op Kaminski bij een ingestudeerde vrije trap. We zagen iemand in het muurtje de variant aanduiden.

Na zeventien minuten was het een eerste keer echt schrikken toen AEK ervan profiteerde dat Asare zijn positie had verlaten. Acoran werd in de diepte gestuurd, kapte Ngadeu uit, maar krulde zijn bal net voorbij de tweede paal. Na 35 minuten ging Hector door op de flank van Lustig, hij zwiepte de bal voor doel en de volley van Giannou ging nipt naast. Drie minuten voor rust stierf de volley van Trickovski, ex-Club Brugge, op de paal. Het lijstje aan Cypriotische kansen na 45 minuten was te lang.

AA Gent had zich na een moeilijk openingskwartier nochtans herpakt. Het recept daarvoor was simpel: voetballen. Als de bal rondgaat, hebben de Buffalo’s simpelweg meer kwaliteit in de rangen.

Foto: Photo News

We herhalen onze vaststelling van in Roemenië: gelukkig is er nog Yaremchuk. De Oekraïner heeft dit seizoen de weg naar doel gevonden, vooral in Europa. Na 25 minuten scoorde hij zijn vierde Europese goal in drie wedstrijden na knap voorbereidend werk van Dejaegere. De West-Vlaming koos bij een aanval een niet evident pad centraal waar heel wat spelers van Larnaca samengetroept waren. Hij ontdeed zich van twee, drie tegenstanders en stak met een gelukje en via het been van Gonzalez de bal tot bij Yaremchuk: 0-1. Gevleid.

In de laatste seconden van de eerste helft had AA Gent de perfecte hold up kunnen plegen. Vadis zette zijn voet tegen een aflegger en trof de kruising.

In de tweede helft zat een pak minder Cypriotisch gif, maar ruim voorbij het uur was AEK nog eens dicht bij de 1-1. Giannou kon net niet bij een voorzet van Tete. De AEK Arena sprong voor de zoveelste keer recht. Het was een laatste stuiptrekking zo leek het, het kaarsje doofde langzaam bij de thuisploeg.

Foto: Photo News

AA Gent reageerde met een prachtige steekbal van Vadis die David vrij zette voor doelman Ramirez. Die kon het schot keren. Kubo had na zeventig minuten met een gelukje een open schietkans. Weer lag Ramirez in de weg. De Buffalo’s dikten nu ook hun aantal mogelijkheden aan. Ze waren iets rustiger aan de bal.

En net toen de wedstrijd gespeeld leek, liet het mis. Opnieuw. Pijnlijk. Er stonden nog twee minuten op de klok toen Raúl te veel ruimte kreeg op flank van Asare. Hij mocht voorzetten, Trickovski haakte af bij Ngadeu en kopte de 1-1 tegen de netten. Hetzelfde overkwam AA Gent anderhalve week geleden in Charleroi. De Buffalo’s moeten zich bezinnen, want ze konden dit seizoen nog geen enkele keer de nul houden. Net als in Charleroi is de 1-1 in Larnaca geen catastrofe, maar wel pijnlijk gezien het moment waarop de tegengoal valt.