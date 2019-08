Mbokani bezorgt Antwerp het delirium met doelpunt van de kwalificatie in tweede verlenging

Antwerp kraakte, plooide ook even, maar Dieumerci Mbokani – nochtans niet topfit – zorgde in de verlengingen alsnog voor de verlossing. De Great Old miraculeus naar de laatste voorronde – een Belgische volksfeest in Plzen barstte los.

“Hello... Can I come in? Pleaaase?”

Een Antwerp-fan probeerde haar vrouwelijke charmes nog te gebruiken. Helaas: samen met een paar honderd anderen was ze voor niks richting Doosan Arena gewandeld. Hop, terug naar het centrum van Plzen, om daar te verbroederen met de rest en vooral een café met tv te zoeken. De eerste kans van de wedstrijd zullen ze wel hebben gemist. Al na 55 seconden – de rode rook van het bengaals vuur was nog maar net gaan liggen – bediende Bolingi Refaelov, die zichzelf met een knappe controle alleen voor doel zette. Hij trapte uit een schuine hoek iets te wild over.

U leest het goed: Bolingi stond erin, en wel in plaats van landgenoot Mbokani. De Congolese spits was niet topfit, en aangezien het hier nog geen Europa League-finale betrof, nam Bölöni geen risico.

Geen penalty of rood

Antwerp leek net weer vlotjes zijn voet naast die van Viktoria Plzen te zetten, maar de Tsjechen zorgden op den duur dan toch voor gevaarlijke standjes. Buta redde de meubelen toen Kopic uithaalde; wat later verslikte Bolat zich in een harde voorzet, maar kon zijn defensie de bal na veel geharrewar wegwerken. Dat de Italiaan Massa in die fase geen penaltyfout zag in de tackle van Batubinsika, was mooi meegenomen voor de bezoekers, die stilaan kreunden onder de druk van de thuisploeg. Juklerod werd enkele keren voorbijgeraasd door spurtbom Kayamba en mocht blij zijn dat hij maar één en geen twee gele kaarten kreeg.

Werden al lichtjes nerveus: voorzitter Paul Gheysens op de tribune, co-commentator Patje Goots in een of andere cabine van ATV, en de ordediensten, die voor de goeie vrede allicht ook voor Antwerp supporterden.

Eén geluk voor de Great Old: scoren zijn ze bij Viktoria geleerd. De ploeg van Pavel Vrba stond al meer dan zes uur droog. De moedeloosheid droop van de tribune, zeker toen Limbersky een slimme achteruit gelobde vrijschop van Hrosovsky tegen de onderkant van de lat poeierde. Het zat alweer niet mee…

Aan de rust stond het miraculeus nog 0-0. Een minuutje eerder had Bölöni wel al moeten wisselen. Bolingi bleef liggen en greep kermend van de pijn naar de enkel – Mbokani moest zo alsnog opdraven. Het was aan hem om eens een bal bij te houden voorin want dat was amper gelukt. “Dieu, verlos ons van de druk...”

Fout op Bolat

Antwerp begon weer wat offensiever, wat resulteerde in een schot(je) van Haroun, maar eveneens in een reuzegrote kans aan de overkant. Seck en Batubinsika stonden vrij hoog en met de ruimte in de rug wist aanvaller Krmencik wel raad. De man die vorige zomer in beeld was bij Club Brugge spurtte weg en kon uithalen, maar Bolat smeet zich in de baan van de bal en bracht redding. Een topsave, maar wat later moest Bolat vooral opnieuw de voetbalgoden danken. Een vrijschop van alweer Hrosovsky werd nu door rechtsback Havel tegen de lat verwerkt. Het oog, de naald,...: dat soort zegswijzen schoten ons te binnen, terwijl ook Kalvach een huizenhoge kans over knalde.

‘Het mirakel van Plzen’, zo schreven we alvast boven dit stuk – afwachten of die titel standhield. De thuisfans begonnen zich stilaan te enerveren aan het getalm bij Bolat en co., en aan de zoveelste bijna-goal – dit keer van Kayamba. Maar het kon niet uitblijven. Plots stond die 1-0 dan toch op het bord. De manier waarop maakte het extra zuur. Bolat claimde een duwfout van Chory en had gelijk, zeker omdat het in zijn kleine baklijn gebeurde. De scheids liet echter begaan en Krmencik tikte binnen. Het protest haalde niks uit, een VAR hebben ze in de Europa League nog niet.

Mekkerende Seck

We konden doorspoelen naar… de verlengingen. Waarin Antwerp in hetzelfde bedje ziek bleef en kansen bleef weggeven. De eerste werd nog overgekopt door Krmencik, maar die herpakte zich bij de tweede en zette de 2-0 op het bord. De opdracht bleef dezelfde voor de mannen van Bölöni: die ene uitgoal maken. Maar met tien tegen elf werd dat nog een stuk moeilijker. Seck kreeg geel na een tackle en meteen een tweede voor mekkeren. Lamkel Zé moest zowaar Haroun tegenhouden of die had ook prijs.

Toch voelde je dat de Tsjechen er niet gerust in waren, en gelijk hadden ze. In de tweede verlenging bracht Refaelov een vrijschop gevaarlijk voor doel en daar was wie anders dan Mbokani er als de kippen bij om te scoren. Ongelofelijk, maar waar: ‘het mirakel van Plzen’ was alsnog een feit.