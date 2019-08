Het kan ook zonder uitfans: Antwerp heeft goeie uitgangspositie beet om zich op de Heizel voor de poules te plaatsen

Antwerp had geen uitfans nodig om een goeie uitgangspositie te veroveren. Met dank aan de eerste goal van Batubinsika en enkele goeie saves van ‘spookkeeper’ Bolat speelde het 1-1 gelijk ‘op’ AZ. Met de steun van (hopelijk) 25.000 man wil de Great Old zich nu op de Heizel plaatsen voor de poules.

Jongens, wat een gedoe vooraf. Twee teams die in Enschede op verplaatsing moesten spelen. Een burgemeester – Onno van Veldhuizen, sinds deze week ‘Onnozele Onno’ – die even Beerschot aftroefde als vijand nummer één van Antwerp, door geen bezoekende fans toe te laten. Tientallen agenten die op en rond de Oude Markt patrouilleerden om de (brave) Belgen eruit te halen. AZ dat met minder dan 4.000 man naar de Grolsch Veste was afgezakt, terwijl op de Bosuil 5.000 (!) man de match op een groot scherm volgde.

Beide clubs lieten alle heisa vandaag niet te veel meer aan hun hart komen. Spelers en staf van AZ legden ’s middags nog een kaartje in een café in het centrum, waar ze ook de verjaardag van invallersdoelman De Boer vierden. Bij Antwerp was Paul Gheysens uiteraard not amused, maar de voorzitter kwam ’s avonds wel gewoon kijken. Ook regisseur en supporter Erik Van Looy was binnengeraakt. Over ‘Het mirakel van Pilsen’ kan hij al een thriller maken, maar hij kwam opnieuw inspiratie opdoen.

Foto: Photo News

Bizot bezongen

Een wedstrijd waarin de doelmannen een belangrijke rol kunnen spelen: zo kondigde Sinan Bolat het zelf aan. Hij hield meteen woord want na vijf minuten moest hij de doorgebroken Boadu afstoppen, de amper 18-jarige spits die over enkele jaren de aanval van Oranje moet leiden. De spookkeeper – zoals Bolat in Nederland genoemd wordt, vanwege zijn kopbalgoal tegen AZ tien jaar geleden – sloeg weer toe. Ook Marco Bizot deed het prima, door een schot van Rodrigues en een poeier van Juklerod na een ingestudeerde corner te pareren. Zijn naam werd door die weinige fans luidkeels gezongen – in Genk kreeg hij destijds enkel te maken met fluitjes.

Helaas voor Bizot: 668 minuten op rij was hij dit seizoen al ongeslagen, maar daar kwam vlak voor rust toch verandering in. Jawel, Antwerp klom op voorsprong, toen Batubinsika na een niet-weggewerkte corner een kopbal van Mbokani in doel verwerkte. De 23-jarige Fransman kon in zijn vijftig eerste duels voor de Great Old niet scoren, maar in zijn 51ste was het raak. Jammer dat de fans zijn ingestudeerd dansje niet live konden aanschouwen.

Retteketetteketet! De speaker en de aanhang van AZ hield er na rust de moed in. Terecht wel want hun ploeg was voor rust toch baas. Het was zoals trainer Arne Slot had voorspeld: zijn mannen zouden de bal hebben, Antwerp zou loeren op de counter. Maar daar is niks mis mee, integendeel. Vijf minuten ver na rust stond het ei zo na 0-2. Refaelov zette een één-twee op met Buta en krulde de bal tegen de binnenkant van de paal en zo in de armen van Bizot.

Foto: Photo News

Rood voor Buta

Vervolgens was het weer aan Bolat. Hij moest een drietal afstandsschoten stoppen, vooral zijn redding op de knal van Idrissi was knap. Verleng toch maar snel zijn aflopend contract, zouden we zeggen, net als dat van Haroun – dan hoeven AA Gent en die buitenlandse clubs niet meer op de Antwerp-aanvoerder te hopen.

Bölöni en de zijnen leken zich vervolgens te herstellen, maar dat was buiten Buta gerekend. Hij slikte een overbodige tweede gele kaart en Antwerp moest – net als in Tsjechië – met z’n tienen voort. Op zich geen probleem want Lamkel Zé, Mbokani en Batubinsika kregen vervolgens nog enkele prima kansen op de 0-2. Ze lieten die echter liggen en plots lag de bal aan de andere kant in het mandje. Toch die Boadu… Gelukkig voor de bezoekers – die uit Antwerpen – bleef het daar ook bij. 1-1 is uiteindelijk een prima resultaat om zich straks op de Heizel voor wie weet 25.000 man te plaatsen voor de poules.