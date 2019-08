Episch duel, maar geen poules voor Antwerp: met negen man ten onder na dom rood Lamkel Zé

Het zag er lange tijd héél mooi uit voor Antwerp, ondanks een domme rode kaart voor Mbokani. Maar een tweede domme rode kaart, dit keer van doelpuntenmaker Lamkel Zé, nekte de Great Old finaal. De verlengingen waren er te veel aan. Geen poules, wel nog een zware 1-4-nederlaag na een episch duel met vijftien (!) gele kaarten.

Een volksverhuis brengt onvermijdelijk files met zich mee. Honderden fan misten de aftrap op de Heizel, maar geen probleem: er waren er toch al een stuk of 20.000 aanwezig, die er een enorm feest van maakten.

Het eerste wapenfeit: Lamkel Zé die een verloren bal recht tot in de perstribune trapte – hebben we iets verkeerds geschreven, Didier? Zijn tweede knal was beter – die leverde de eerste corner op. Ook de eerste grote kans was voor de Kameroener. Refaelov was heel AZ te snel/slim af met zijn vrijschop, maar de controle van Lamkel Zé was net niet goed genoeg – anders was het na 5 minuten al 0-1. Na 10 minuten had het óók gekund: Rodrigues buffelde een corner van Refaelov richting doel, Bizot pakte uit met een topsave.

Foto: Photo News

Lamkel Zé linksback

De Nederlanders kwamen er een half uur lang totaal niet aan te pas. Al die technisch vaardige spelers zaten in de zak van beren als Haroun, Batubinsika en ook Seck – terug uit schorsing. Trainer Arne Slot keek machteloos toe vanaf de zijlijn, terwijl Laszlo Bölöni zag dat het goed was. Dat zelfs Lamkel Zé erg gedisciplineerd speelde, soms zelfs linksback was.

Ook achterin had AZ het knap lastig, zeker Vlaar. Tien minuten voor rust gaf hij de bal knullig mee met Refaelov. De Israëliër mikte de opgelegde kans op Bizot, De Sart knalde de rebound wild naast. Zo morsen met de mogelijkheden: gevaarlijk. Nog geváárlijker: met tien tegen elf spelen. Mbokani pakte dom geel voor protest en daarna nog dommer geel toen hij fel doorging op Vlaar. Dan ben je zo ervaren, heb je al 59 Europese duels gespeeld en daarin twintig keer gescoord, en laat je je in zo’n belangrijke match zo snel uitsluiten. Nondedieu!

Niet dat AZ er meteen van profiteerde, het raakte nog altijd niet door de rode muur. Terwijl de fans hem al even zwaar op de korrel aan het nemen waren, floot Sidiropoulos af. Bölöni, die zelf al geel op zak had voor protest, wou hem nog om uitleg vragen, maar daar moest de Griek niets van weten. Vlak na rust nog meer gedoe. Rodrigues werd diep gestuurd, Wuytens hinderde hem met zijn arm. De Belg mocht blij zijn dat de bal niet op de stip ging – hij werd meteen erna gewisseld.

Truitje uit

Stilaan kregen de bezoekers kansen, levensgrote zelfs. Boadu mocht een voorzet volledig vrijstaand inkoppen en mikte meters naast. Ook Stengs kreeg een goeie kopkans, maar dit keer stond Bolat pal. De held tegen AZ tien jaar geleden hadden we zelfs nog niet moeten vernoemen.

Eens stevig counteren, was de bedoeling van Antwerp. Het lukte zo moeilijk, tot plots invaller Hongla de diepte in spurtte en een perfecte voorzet afleverde richting zijn landgenoot. Juist ja, Lamkel Zé – hij kopte hard overhoeks binnen. Het Koning Bosuilstadion werd knettergek en spijtig genoeg Lamkel Zé ook. Hij liep meteen de piste op richting spionkop, sprong de hekken op en… kreeg zijn tweede gele kaart. Dat zijn de regels, maar dat hij niet begrepen. Hij trok zijn shirt nog uit, ging er de bezoekende bank mee uitdagen en verdween onder daverend applaus.

Foto: BELGA

Goal na goal

Negen tegen elf, het werd stilaan episch. AZ kon nu constant komen, maar Boadu bleef missen. Slot werd zot. Bölöni telde de minuten af, de seconden zelfs. Maar het waren er nog zo veel… En het kon niet uitblijven. Vlak voor het einde waaide een voorzet tot voor de linker van Stengs, die Bolat overhoeks geen kans gaf. 1-1 – verlengingen. Ga er maar aan staan, Antwerp zijnde, met twee man minder. Van tactiek was amper nog sprake, Seck ging zelfs in de spits lopen.

Foto: Photo News

Opnieuw gebeurde het onvermijdelijke: Druijf maakte er al snel 1-2 van. Ook die van AZ gingen vieren op de hekken, we noteerden nóg maar eens twee gele kaarten. Met de penaltyfout die Batubinsika vervolgens beging zaten we al aan vijftien (!) stuks, ongelofelijk. Koopmeiners maakte er vanaf de stip 1-3 van, boeken toe. Een Vitosha Sofia-wonder zat er echt niet meer in, hoor. Het werd ook nog 1-4 via Gudmundsson. Na opstootjes in de tribune lag de wedstrijd nog een tijdje stil, het was nochtans tijd dat het gedaan was. Antwerp verlaat Europa, en hóé.