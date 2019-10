AA Gent blijft steken op gelijkspel in Oekraïne maar blijft wel mee op kop in Europa League

AA Gent heeft zijn tweede groepswedstrijd in de Europa League niet kunnen winnen: 1-1 werd het op bezoek bij het Oekraïense Oleksandriya. Depoitre had de Buffalo’s nochtans vroeg op voorsprong gebracht maar zelfs een sterke Kaminski kon de gelijkmaker niet voorkomen. Nadien maakte Gent nog aanspraak op de zege maar scoren lukte niet meer. In de andere wedstrijd in Groep I kon Wolfsburg eveneens niet winnen, waardoor de Buffalo’s wel mee op kop blijven in hun poule.

Achterin nam de Oekraïner Igor Plastun de plek in van de Tunesiër Dylan Bronn. Verder gaf Thorup het vertrouwen aan de spelers die afgelopen zaterdag met 2-0 wonnen van KV Kortrijk.

De Buffalo’s ontsnapten in de eerste minuut toen Luchkevych zomaar kon inkoppen maar Kaminski was bij de pinken en redde de meubelen. Het antwoord van Gent liet niet lang op zich wachten. Op een hoekschop was het al bijna raak toen Lustig boven iedereen uittorende en maar net naast kopte. Maar dat was slechts uitstel want nog in de derde minuut stond het 0-1. Odjidja gaf de bal mee met Laurent Depoitre die even wachtte, naar binnen kapte en de bal dan loepzuiver in de kortste hoek mikte, buiten het bereik van Pankiv.

Gent leek de wedstrijd onder controle te hebben maar de 0-2 van Ngadeu strandde op de paal, waarna de thuisploeg toch weer beter in de wedstrijd kon komen. Oleksandriya kwam nog voor rust enkele keren dicht bij de gelijkmaker maar Kaminski redde de meubelen.

Kaminski dan toch geklopt

Oleksandriya begon fel aan de tweede helft maar Banada liet een goede kopkans onbenut en Sitalo mikte hoog over. Maar de thuisploeg bleef komen en Kaminski werd dan toch geklopt toen hij een stevig schot van Kovalets niet voldoende kon keren, waar Sitalo dan toch kon scoren met een simpele inlegger: 1-1.

De Oekraïeners bleven nog even komen maar Gent nam gaandeweg de tweede helft de wedstrijd weer (resoluut) in handen. Depoitre kopte echter over en David twijfelde net te lang bij een lang uitgesponnen aanval. Yaremchuk dook ook nog goed op voor doel mag zag zijn poging alsnog geweerd door de doelman.

Scoren lukte niet meer tegen de (op papier) zwakste tegenstander van de groep maar AA Gent won eerder op de openingsspeeldag in eigen huis wel met 3-2 van Saint-Etienne, dat vandaag 1-1 gelijk speelde tegen Wolfsburg. De Gentenaars blijven zo met 4 op 6 samen met de Duitsers aan de leiding in Groep I.