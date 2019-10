Zonde: Standard kan met veredeld B-elftal niets rapen bij matig Frankfurt

Standard heeft geen goede zaak gedaan met het oog op overwintering in Europa. Tegen een allesbehalve indrukwekkend Frankfurt gingen de Rouches met een veredeld B-elftal met 2-1 de boot in. De twee tegengoals kwamen er telkens na een stilstaande fase waarbij Standard-doelman Vanja Milinkovic-Savic er niet goed uitzag. Toen Michel Preud’homme toch Maxime Lestienne, Obbi Oulare en Paul-José Mpoku van stal haalde, kwamen de Rouches nog gevaarlijk opzetten, scoorden ze de aansluitingstreffer en viel bijna nog de 2-2. Hier had meer ingezeten.

In wat voor andere wereld is Daichi Kamada terechtgekomen? Van het doorgaans halflege Stayen naar dit kolkende stadion van Frankfurt. Nogal een sfeer om je Standard-debuut te maken, moet Dimitri Lavalée gedacht hebben. Door de blessure van Vanheusden speelde het 22-jarige jeugdproduct zijn eerste officiële match in de eerste ploeg van Standard. Verder had hij enkel een seizoentje bij MVV op de teller staan.

Nog zo’n verrassing: Niet Oulare, niet Avenatti maar Duje Cop startte in de punt van de aanval. De Kroaat kreeg dit seizoen slechts 16 minuten, verdeeld over twee invalbeurten op Cercle en op STVV. Ook geen Lestienne of Mpoku. Een signaal van Michel Preud’homme dat Club Brugge zondag belangrijker is? “Omdat Cop makkelijk in de ruimte duikt in de rug van de verdediging”, was vooraf de uitleg van de Standard-coach.

Sterke Lavalée

Overigens deed dat vertimmerde Standard het lang niet zo slecht tegen Eintracht. Het verwachte powervoetbal bleef uit bij de Duitsers. Lavalée vertoonde geen tekenen van podiumvrees en het stond goed bij Standard. Kortom, het kwam in de openingsfase amper problemen. Meer zelfs: de eerste echte dreiging kwam van de Rouches. Na een afgeweken schot van Amallah legde Fai gevaarlijk terug op Carcela, die zijn controle miste.

Niet veel later ontsnapten de Rouches aan een strafschop toen Laifis Gacinovic haakte. De Pool Daniel Stefanski wilde niet wijken. Gelukkig dat er geen VAR is in de Europa League. Toch pech een paar minuten later. Kamada zette op vrijschop voor. Milinkovic-Savic was nergens, Laifis beging een dekkingsfout en aan het einde tikte Abraham van dichtbij binnen. Bijzonder sneu voor een verdienstelijk Standard.

Misser Amallah

Nog sneuer: Amallah die vijf minuten voor het einde van de eerste helft de gelijkmaker op zijn voet had. Carcela – nochtans zat hij niet in de match - zette zijn maatje heerlijk alleen voor Rönnow. Na een knappe borstcontrole had hij de 1-1 voor het binnentikken, maar de ex-speler van Moeskroen schoot over. Zonde, die 1-0 ruststand.

De tweede helft ging op een soortgelijk ritme verder. Frankfurt zette iets meer aan, zonder echt tempo te maken en bleef zeker zwaktes vertonen. Verder veel glijpartijen en nog meer technische slordigheidjes aan beide kanten. En af en toe een spannend momentje. Milinkovic-Savic haalde een poeier van Pacienca bijvoorbeeld knap uit de kruising. Kamada claimde nog een strafschop, maar het was Standard dat dé beste kans kreeg. Fai schonk de goed weggelopen Cop een enorme kans. De vierde spits van Standard miste zijn schot volledig.

Karig beloond

Zulke momenten moet je in Europa gewoon nemen. Dat deed Standard te weinig. Nochtans was hier zeker iets te halen. En kijk, dan krijg je het deksel op de neus. Laifis verloor op hoekschop het duel van Hinteregger en Milinkovic-Savic reageerde onvoldoende op de kopbal van de Oostenrijker: 2-0. Een tweede assist voor ex-Kanarie Kamada trouwens.

Maar wat zonde, wat zonde. Nogmaals, hier zat meer in. De knappe aansluitingstreffer van Amallah in de slotfase onderstreepte dat met dikke stift. De poging die Lestienne voorlangs knalde nog eens te meer.