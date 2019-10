AA Gent sleept diep in blessuretijd nog een knap punt uit de brand tegen Wolfsburg

AA Gent heeft op de valreep een knap gelijkspel behaald tegen Wolfsburg. De Buffalo’s stonden na 23 minuten al op een 0-2-achterstand, maar de tweede treffer van Roman Yaremchuk zorgde diep in blessuretijd nog voor een 2-2-gelijkspel.

Net zoals Club Brugge en Genk eerder deze week begon AA Gent de match met een achterstand. Een afgeweerde hoekschop kwam snel weer terug, de Buffalo’s stonden uit organisatie en de Nederlandse scherpschutter Wout Weghorst was er als de kippen bij om vrijstaand aan de tweede paal de 0-1 binnen te tikken. Er stonden nog maar amper tweeëneenhalve minuut op de klok. Geen wonder: Wolfsburg had zich vooraf allerminst aangekondigd als hapklare tegenstander. Nog geen match verloren in de Duitse Bundesliga, en ook leider in de Europa League-groep van de Buffalo’s.

Foto: BELGA

Toch slaagde AA Gent er bijna meteen in te reageren. William speelde te kort terug op zijn doelman, Jonathan David kreeg de bal niet voorbij de goed oplettende Pavao Pervan. De Buffalo’s voetbalden aardig mee - net zoals Club Brugge en Genk eerder deze week - maar kregen ook een lesje in efficiëntie - ook al net zoals Club Brugge en Genk eerder deze week. Bij balverlies van Elisha Owusu ging het razendsnel naar de overkant. Igor Plastun liet zich (te) makkelijk in de wind zetten door een schaarbeweging van Joao Victor, die hard overhoeks binnenramde: 0-2 halfweg de eerste helft.

Yaremchuk trapt AA Gent weer in de match

Enkele minuten later gaf Roman Yaremchuk de thuisploeg bijna een nieuwe levenslijn. De Oekraïner wrong zich vanuit voorbij zijn mandekker en stiftte de bal vanuit een scherpe hoek voorbij de doelman van Wolfsburg. Verdediger Marcel Tisserand kon nog voor de lijn wegwerken. Zo leek de match van AA Gent hoe langer hoe meer op die van de twee andere Belgische ploegen in Europa: aardig voetbal, maar in de zone van de waarheid net te weinig. En elke keer als er zich een beloftevolle aanval leek te ontwikkelen, was er wel de een of andere Wolfsburger met een professioneel foutje.

Foto: BELGA

Even voorbij het halfuur was de match ei zo na al gespeeld na weer een scherpe uitval van de Duitsers. Linksback Renato Steffen baande zich een weg door de thuisdefensie en gaf gepast voor op Joao Victor, die de 0-3 alleen voor Thomas Kaminski wild overplaatste. De Buffalo’s roken hun kans en pakten die nu eindelijk wel. Yaremchuk - weer hij - haalde op slag van rust vernietigend uit vanop zo’n twintig meter. AA Gent leefde nog.

De thuisploeg ging meteen na de kampwissel op haar elan door. Jonathan David zag een schot in de zestien nog net afgeblokt, Yaremchuk kopte een metertje naast. De reactie van Wolfsburg mocht er zijn. Joao Victor werd diepgestuurd en AA Gent-verdediger Michael Ngadeu beging een haakfout. Gelukkig oordeelde ref Ivanov dat hij niet de laatste man was, en kreeg de Kameroener geen rood maar geel onder de neus.

Foto: BELGA

Gent doet gouden zaak in stand dankzij goal van Yaremchuk

AA Gent bleef aandringen: een plaatsballetje van David werd makkelijk gepakt door Wolfsburg-keeper Pervan, Depoitre wachtte te lang met afdrukken toen hij de bal kreeg in de zestien. Aan de overkant stond Kaminski paraat toen de bal na een hoekschop voor de voet van Nederlander Jeffrey Bruma viel.

Trainer Jess Thorup pokerde en gooide Roman Bezus (voor de lichtgeblesseerde Elisha Owusu) en Giorgi Kvilitaia (voor Depoitre) in de strijd. Bijna loonde het meteen: Bezus vocht zich op rechts voorbij zijn man, Kvilitaia devieerde zijn voorzet centimeters naast de verste paal. AA Gent leek met lege handen achter te blijven en voor het eerst dit seizoen in de eigen Ghelamco Arena een match te zullen gaan verliezen. Tot minuut 94. Jean-Luc Dompé - nog een geslaagde wissel van Thorup - zwiepte de bal voor doel en Yaremchuk was (met hoog geheven been) de Duitse defensie te snel af. Bij Wolfsburg schreeuwden ze om gevaarlijk spel, maar ref Ivanov wees naar de middenstip.

Door het gelijkspel tussen Saint-Etienne en Oleksandria doet AA Gent een prima zaak met het oog op overwintering. De Buffalo’s staan net zoals Wolfsburg op kop in de groep met vijf op negen. Saint-Etienne en Oleksandria tellen elk twee punten.