Lestienne bezorgt Standard de zege in blessuretijd, Europese overwintering kan nog altijd voor Rouches

Standard heeft zijn kansen op Europese overwintering in de Europa League een flinke boost gegeven. Een doelpunt van Maxim Lestienne in blessuretijd bezorgde de Rouches de zege (2-1) tegen Eintracht Frankfurt. Dankzij deze zege komen de Luikenaren in de stand naast Frankfurt op de tweede plaats in hun groep en is de kans op een Europese overwintering aanzienlijk gestegen.

Standard-coach Michel Preud’homme schudde zijn basiself voor het duel met Eintracht Frankfurt flink door elkaar. In vergelijking met het met 3-1 verloren competitieduel van afgelopen weekend tegen AA Gent verschijnen er met Duje Cop, Renaud Emond, Collins Fai en Mehdi Carcela vier nieuwe namen aan de aftrap. Vooral de keuze voor Cop was opvallend. Voor de Kroaat was het nog maar de derde basisplaats van het seizoen, ook in het op de vorige speeldag met 2-1 verloren duel in Frankfurt verscheen hij aan de aftrap.

Standard geloofde erin. Foto: Photo News

Paul-José Mpoku, Maxime Lestienne, Mergim Vojvoda en Obbi Oulare verdwenen daardoor naar de bank. Arnaud Bodart stond zoals aangekondigd in doel als vervanger van de geblesseerde Serviër Vanja Milinkovic-Savic, die tot nu toe de Europese wedstrijden voor zijn rekening nam.

Trage start

De wedstrijd kende een trage start. Geen van beide ploegen wilde een vroege treffer incasseren en schuwden bijgevolg de offensieve risico’s. Tel daar nog wat technische onnauwkeurigheden bij en u zult begrijpen dat het matig bezette Sclessin zich niet meteen kon opwarmen. Pas op het half uur kregen we het eerste doelgevaar. Cimirot haalde een keertje gevaarlijk uit maar het grootste gevaar viel aan de overzijde te noteren. André Silva mocht van kortbij op doel koppen maar de bal kwam via de paal terug in het veld. Een dot van een kans die plots ook de Luikenaren wakker schudde. Vooral Amallah ontbond zijn duivels maar Carcela kreeg het leer niet onder controle. Kort voor de koffie kreeg uit het niets ook Cop een prima mogelijkheid maar de Kroatische spits stak de bal naast de Duitse kooi.

Standard kwam beter geïnspireerd uit de kleedkamers en slaagde er beetje bij beetje Frankfurt achteruit te drukken. Vanheusden haalde uit van ver maar doelman Ronnow stond pal. De Rouches voerden de druk op en kenden tien minuten na de pauze succes. Emond verlengde met de kruin een hoekschop tot aan de tweede paal waar Vanheusden het kleinste gaatje vond om de thuisploeg op voorsprong te brengen. Prima treffer overigens!

Vanheusden heeft gescoord. Foto: Photo News

Voor Frankfurt het signaal om het tempo op te drijven. Paciencia stak al eens de neus aan het venster maar er was vooral een uitstekende Bodart nodig om Kostic van de gelijkmaker te houden. We kregen een toffe wedstrijd, Frankfurt bracht ex-STVV-spits Kamada in het veld om voor nog meer offensieve slagkracht te zorgen. En dat rendeerde meteen. Laifis kon de Japanse spits enkel foutief afstoppen, de vrije trap werd door Filip Kostic laag en hard in de verste hoek binnengetrapt. Plots werd het stil op Sclessin.

En de Rouches hadden twee minuten later al met een man minder moeten staan. Laifis kon Rode alleen maar foutief afstoppen. Cimirot kreeg de kaart die voor Laifis had moeten zijn wat de uitsluiting had betekend. Kostic borstelde de vrije trap deze keer over de kooi van Bodart. Frankfurt kreeg plots weer de bovenhand, coach Michel Preudhomme bracht met Oulare en Lestienne zijn offensieve jokers op het veld. Standard probeerde nog wel maar verder dan een kopballetje van Lestienne en een klutspoging van Emond kwamen de Luikenaren niet meer. Integendeel, het was Kostic die in blessuretijd vergat om Standard af te maken. En dat zou hem zuur opbreken. Enkele seconden voor het einde van de wedstrijd duwde Lestienne van kortbij de winnende treffer alsnog voorbij Ronnow na een aflegger van Oulare. Een onverwachte treffer die de situatie van de Rouches plots helemaal veranderde.