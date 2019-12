Standard geeft dubbele voorsprong tegen Arsenal uit handen en strandt op één goal van mirakel

Geen wonder van Sclessin, nochtans waren alle ingrediënten aanwezig. Guimaraes klopte tegen verwachting in Frankfurt, Standard kwam op een 2-0-voorsprong tegen Arsenal. Helaas verspeelde het die nog: 2-2 en geen Europese lente voor de Luikenaars.

Het was zo’n avond waarop alles moest meezitten voor Standard. Niet alleen dienden de Rouches zelf Arsenal te kloppen, ook Frankfurt moest zich thuis vergalopperen tegen het al uitgeschakelde Vitoria Guimaraes.

Veel voorwaarden voor een avondje magie, maar heel even lag het gunstigste der scenario’s op tafel. Na acht minuten had ex-Standardspeler Rochinha in Duitsland Guimaraes op voorsprong gebracht. Een tinteling ging door Sclessin, dat door de verkeershinder in Luik stelselmatig voller werd.

Standard probeerde ondertussen te drukken tegen een jong Arsenal. Sterren als Aubameyang en Leno begonnen op de bank. Gabriel Martinelli, het toptalent dat de Luikenaars in Londen op een hoopje speelde, evenzeer. The Gunners presenteerden zich achterin zenuwachtig en leunden op het jonge geweld in de voorhoede. De 18-jarige Saka bijvoorbeeld. Wat een snelheid heeft die kerel.

Sterke Bodart

Daardoor zag de thuisploeg ook af. Bodart was voor rust de uitblinker door pogingen van Smith Rowe, Saka (twee keer) en Nelson. De Rouches hielden stand, in Frankfurt deed Guimaraes dat niet. Op het halfuur maakte Da Costa er dankzij een blunder van de doelman 1-1 van. Niet veel later bracht Kamada (ex-STVV) Eintracht op voorsprong.

Zoals de situatie er nu voorstond, volstond alleen een 5-0-overwinning. Standard had geen andere keus dan in de tweede helft volop voor de zege te gaan. Avenatti werd voor de falende Emond gebracht. Toen Bastien vrijwel meteen na het startsignaal gelukkig de score opende, ging het thuispubliek er zowaar in geloven.

Waarom ook niet? Guimaraes zou maar eens gelijk moeten maken. In dat geval zou een 3-1 of 3-0 ook volstaan voor de Rouches. Arsenal oogde bovendien een pak statischer in het tweede bedrijf. En dan maakte Amallah het twintig minuten nog ietsje spannender. Net als Bastien scoorde de Marokkaanse international met een afgeweken schot. Dat zat mee. Het zal toch niet?, begin je dan te denken.

Geen mirakel

Het zou niet. Lacazette klopte een klein kwartier voor affluiten de 2-1 binnen. Nog voor Standard zijn hoop kon vestigen op een gelijkspel van Guimaraes stond het al 2-2 op Sclessin. Deze keer deed Saka de Luikenaars wel pijn. Al deed hij dat erg knap door na een een-twee in de verste hoek raak te krullen. Weg voorsprong, weg stunt, weg waterkans op overwintering.

Nochtans gebeurde er in Frankfurt iets wonderbaarlijks in de slotfase: Guimaraes maakte 2-3. Nog één keer scoren in MPH-time en de Rouches zouden zowaar doorstoten. Ze waren echter niet meer bij machte om nog druk te zetten. Zo eindigde het Europees avontuur van Standard met een gelijkspel tegen Arsenal. Met acht op achttien oogt de balans niet slecht, maar blijven Preud’homme en co vooral achter met een gevoel dat er meer inzat.