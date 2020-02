Club Brugge mag dromen in Old Trafford na verdienstelijk gelijkspel in eigen huis

Club Brugge mag nog dromen van een stunt in Old Trafford na een wedstrijd waarin het Manchester United pijn deed, maar ook zichzelf bezeerde. Emmanuel Dennis zette Jan Breydel in vuur en vlam, maar Anthony Martial zette orde op zaken voor de bezoekers. All to play for, over een week in het “Theatre of Dreams”.

Wat als…? Het zou de werktitel kunnen zijn van de huidige Europese campagne van Club Brugge. Na een doortocht met gemiste kansen en onnodige schorsingen/tegengoals in de Champions League, had blauw-zwart in zijn heenwedstrijd van de 1/16de finales van de Europa League opnieuw reden tot vertwijfeling. Wat als Sergio Romero vroeg in de wedstrijd bestraft werd voor zijn tackle met twee voeten vooruit op Emmanuel Dennis? Wat als Brandon Mechele alerter had gereageerd op de ingooi van Maxim De Cuyper met een van de snelste spitsen van de Premier League in zijn rug? Wat als Odilon Kossounou na de dummy van Siebe Schrijvers in de slotfases de 2-1 had gemaakt?

Het zijn zinloze gedachten na een wedstrijd waarin Club Brugge opnieuw zijn ware gelaat toonde. Dat van een aanvallend en gretig spelend elftal-op-de-groei. Met veel jonge talenten die flitsen van hun klasse laten zien, maar ook nog afval in hun spel hebben. Het afgewerkte product verwachten zou niet fair zijn. Dan speelde Club in de Champions League. Blauw-zwart speelde zo goed als het op dit moment kan spelen. Onbegrijpelijk dat deze ploeg nog geen week geleden de tanden stuk beet op het nummer voorlaatst van de Jupiler Pro League.

Philippe Clement had de rekening gemaakt na de slappe vertoning tegen Waasland-Beveren. Maar vier spelers mochten blijven staan – Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele en Mats Rits. Ruud Vormer was het meest opvallende slachtoffer. Clement koos voor het duo Rits-Balanta in steun van Hans Vanaken. Eduard Sobol en Fede Ricca werden afgeserveerd op links en moesten plaatsmaken voor de 19-jarige debutant Maxim De Cuyper. De jeugdspeler maakt al heel het seizoen indruk met veel grinta, loopvermogen en overzicht op training en in beloftenwedstrijden. Gisteren was hij het witte konijn van Clement, naar het beeld van Charles De Ketelaere die eerder in de Champions League tegen PSG was gedebuteerd.

Al even verrassend als de keuze van De Cuyper was die van rechtsachter Odilon Kossounou op de positie van Krépin Diatta. Aanvallend bracht de Ivoriaan weinig bij, maar Clement was van oordeel dat hij geen betere optie voorhanden had. Kossounou heeft zeker toekomst op internationaal niveau. Maar de blessure van Diatta was een serieuze streep door de rekening van Clement. Dat werd pijnlijk duidelijk toen de tiener in het slotkwartier vrij mocht aanleggen, maar zijn bal niet gekadreerd kreeg.

Club had redenen om “wat als” te denken, maar United evenzeer. Sergio Romero, de “bekerdoelman” van de roodhemden, had de eerste tegengoal op zijn geweten. Simon Mignolet trapte slim en ver uit, Emmanuel Dennis liet de bal één keer botsen en nam Romero te grazen met een venijnige lob. Hij nam weerwraak voor de drieste tackle van de Argentijn, vroeg in de wedstrijd, die onbestraft was gebleven.

Club voetbalde bij momenten heerlijk in de eerste helft. Het kwam zelfs tot een flitsend “tikki-taka”-moment in de bezoekende zestien, maar Mats Rits zag zijn vrije schietpoging in corner naast gaan. Hans Vanaken deed zijn bijdrage door een panna te zetten bij de (valse) slome linksachter Luke Shaw.

Zo plots Club op voorsprong was gekomen, zo onverwacht kwam United langszij. Brandon Mechele beoordeelde een inworp van De Cuyper verkeerd en verloor het sprintduel van Anthony Martial. De Fransman liet Simon Mignolet geen kans.

De bezoekers namen het initiatief over en Williams knalde na goed voorbereidend werk van de Braziliaanse Belg Andreas Pereira over. Martial testte Mignolet opnieuw, maar deze keer duwde de Brugse goalie zijn bal met de vingertoppen tegen de paal.

Bij het ingaan van de tweede helft viel Eder Balanta uit. De Colombiaan was nog voor rust aan het hoofd geraakt. Hij is er wegens een gele kaart te veel ook niet bij in de terugwedstrijd volgende week.

Met Ruud Vormer dan toch in de ploeg hield Club gelijke tred met United. Mignolet moest attent zijn na balverlies van Kossounou en een uitbraak van Juan Mata en Martial. Maar ook na de inbreng van de topaanwinst Bruno Fernandes, de Braziliaan Fred en de nieuwe Nigeriaanse spits Odion Ighalo bleef Club overeind.

Uiteindelijk kwam er nog één “wat als”-moment. Wat als niet Odilon Kossounou maar een min of meer aanvaller na een dummy van Siebe Schrijvers voor doel werd gezet?

Club liet na met 2-1 te winnen, maar mag niet zonder ambities naar Old Trafford afreizen. Al zal het verrassingseffect volgende donderdag grotendeels uitgewerkt zijn. Of kan Clement de tegenstander nog één keer op het verkeerde been zetten?