Rode kaart Simon Deli hypothekeert Brugse stunt in Old Trafford: blauw-zwart krijgt vijf goals om de oren tegen Man United

Met jonge kuikens stunten op heilige grond. Dat was de droom van Club Brugge in Old Trafford. Blauw-zwart verweerde zich kranig totdat het in de steek gelaten werd door een van zijn meest ervaren verdedigers. Zijn rode kaart was hoogst discutabel, maar met een dramatische handsbal sloeg Simon Deli Club Brugge uit de Europa League.

Dat het zijn droom was om ooit nog in de Premier League te belanden. Dat het met zijn leeftijd – 28 – misschien wat moeilijk zou worden. Maar dat hij de hoop nooit zal opgeven.

Die boodschap gaf Simon Deli woensdagavond mee in de catacomben van Old Trafford. De Ivoriaanse verdediger was opgetrommeld om namens Club de internationale pers te woord te staan. En hij sprak hardop over zijn aspiraties in het “Theatre of Dreams”.

Foto: EPA-EFE

Rode kaart Deli

Net als zijn ploegmaats had Deli wekenlang naar de wedstrijden tegen United uitgekeken. Zijn beste vriend Eric Bailly speelt bij de tegenpartij. Beiden vormen een duo bij de nationale ploeg van Ivoorkust. Maakte Bailly carrière in Spanje, bij Espanyol en Villarreal, dan volgde Deli een moeizamere weg. Hij speelde jarenlang onder de radar in Tsjechië voor Club Brugge hem er vorige zomer weghaalde. Hij bleek meteen van goudwaarde en kopte zijn team in Kiev naar de Champions League. Op zijn 28ste leek Deli een sprookje te beleven.

Donderdagavond viel hij genadeloos van zijn wolk. Wat ging er door hem heen toen hij zich als een volleerde keeper op een schot van Daniel James wierp? Simon Mignolet dook achter hem als een synchroonzwemmer naar dezelfde hoek. De Nederlandse ref Serdar Gozubuyuk floot penalty – begrijpelijk -, maar gaf Deli ook rood. Een beslissing waarvoor de VAR hem tot de orde riep.

Terwijl Deli langs de kant op het verdict wachtte – liefst drie minuten verstreken tussen de fase en de eindbeslissing van de ref – moet zijn gemiste Premier League-carrière hem door het hoofd zijn geschoten. Old Trafford leek even heel groot en Simon Deli klein. In één ongelukkige reflex sloeg hij Club Brugge van zijn Europese wolk en zijn eigen kans om te schijnen aan diggelen.

Want Serdar Gozubuyuk – de man heeft de naam een van de meest trotse arbiters van Nederland te zijn – bleef bij zijn oordeel. Hij was van oordeel dat de bal van James zeker was binnengegaan en dat Deli rood verdiend had. De Portugese vedette Bruno Fernandes mocht de penalty omzetten. Vorig weekend scoorde hij zijn eerste goal voor United vanop de stip. Nu scoorde hij precies op dezelfde manier – met een vreemd huppeltje – maar naar de andere hoek.

Foto: EPA-EFE

Premier League-klasse

Met tien man en 1-0 achter wachtte Club een onmogelijke opdracht. In de openingsfase was het al enkele keren heet geweest voor de kooi van Mignolet, maar Mechele, Deli en Mata verdedigden met lijf en leden. Eén keer ging Mignolet naast een bal, Deli ruimde op. De Club-doelman toonde zijn Premier League-klasse met knappe reddingen op pogingen van Juan Mata en Bruno Fernandes (twee keer).

Club kreeg ook kansen. Na een verre uittrap van Mignolet kon Okereke net niet op Romero besluiten. Bijna was een herhaling van de goal van Dennis in de maak. En na een goeie bal van Vanaken bokste Romero de bal weg in de voeten van Rits. De middenvelder kreeg zijn poging niet tussen de palen.

Het zou het enige gevaar worden van de bezoekers want met elf tegen tien had United bloed geroken. James mikte eerst nog voorlangs, maar na een goeie bal van Fernandes naar de tweede paal leverde Juan Mata Odion Ighalo zijn eerste doelpunt in een shirt van United aan. De Nigeriaanse winteraankoop had de geblesseerd uitgevallen Anthony Martial vervangen en stond voor het eerst in de basis. Scott McTominay, net terug uit blessure, zette nog voor rust de 3-0 op het bord.

Foto: AFP

Focus al op Genk

Over de tweede helft kunnen we kort zijn. Philippe Clement bracht alsnog Krépin Diatta in, maar de Senegalees kon niets meer forceren. De beste “kans” kwam er nog toen Romero een terugspeelbal liet doorschieten.

Ole Gunnar Solskjaer richtte zijn aandacht op de Premier League-kraker tegen Everton en haalde een per een zijn beste spelers naar de kant. Onder anderen de Nederlandse youngster Tahith Chong mocht zich bewijzen. Clement deed uiteindelijk hetzelfde door Clinton Mata naar de kant te halen. De focus lag al op Genk.

In het slot bood Lingard Fred de 4-0 aan. Lingard had zelf nog de 5-0 aan de voet en ook invaller Mason Greenwood kwam nog dichtbij. Maar het was uiteindelijk Fred die op aangeven van Chong de vernedering compleet maken.

Zonder Europees voetbal gaat alle aandacht naar het veroveren van een eerste Belgische dubbel in de eenentwintigste eeuw. Volgend seizoen mogen de Brugse youngsters het opnieuw proberen in Europa. Een goeie les van een koude dag in februari rijker.