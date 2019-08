Twee assists van Kevin De Bruyne, maar Manchester City krijgt Tottenham niet op de knieën

De topper van de tweede speeldag in de Engelse Premier League tussen Manchester City en Tottenham is zaterdagavond op een 2-2 gelijkspel geëindigd. De Citizens domineerden de intense wedstrijd, maar de Spurs toonden zich dodelijk efficiënt. In de slotminuten keurde de videoref de winnende treffer van de landskampioen af. Kevin De Bruyne gaf de assists voor beide City-doelpunten.

Tottenham wilde maar al te graag een einde maken aan een reeks van vier opeenvolgende nederlagen op bezoek bij Manchester City. Spurs-coach Pochettino deed daarvoor een beroep op Toby Alderweireld, Jan Vertonghen moest vrede nemen met een plek op de bank. Bij de Citizens zwaaide Kevin De Bruyne, met aanvoerdersband, de plak op het middenveld.

De landskampioen ontfermde zich meteen over het leer en drukte Tottenham op de eigen helft. Op groot doelgevaar was het wachten tot KDB zijn puntgave techniek bovenhaalde. Met zijn rechter zwiepte de Rode Duivel het leer richting tweede paal, Raheem Sterling (20.) kopte overhoeks binnen. Uit het niets kwamen de Spurs langszij. Erik Lamela (23.) kreeg veel ruimte en plaatste het leer vanop 20 meter buiten bereik van City-doelman Ederson. De thuisploeg was niet aangeslagen en antwoordde snel. Dit keer bracht De Bruyne laag voor richting Sergio Aguero (35.), die de 2-1 maar in doel had te tikken. De aanvoerder van City had nog voor de rust zelf op het scorebord kunnen staan, maar vlamde oog in oog met doelman Lloris in het zijnet.

Moura

Ook na de thee koos de thuisploeg resoluut voor de aanval. Lloris duwde een afgeweken schot van Zinchenko uit de benedenhoek en zag een pegel van De Bruyne maar net naast zijn doel vliegen. Tottenham werd weggedrukt op de eigen helft, maar was niet kwistig met de kansen. Bij zijn eerste baltoets kopte de pas ingevallen Lucas Moura (56.) de 2-2 tegen de touwen.

Opnieuw een opdoffer voor de dominante Citizens, die evenwel niet bij de pakken bleven zitten en kampeerden op de helft van Spurs. Bernardo Silva besloot tegen het doelkader en invaller Jesus kopte centimers naast. De Braziliaan dacht in de blessuretijd de winnende treffer te puren uit een corner, maar de VAR verpestte het feestje van Manchester City. In de opbouw raakte Laporte het leer met de arm. Het bleef 2-2 in het Etihad Stadium, dat is voor beide teams het eerste puntenverlies.