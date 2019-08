Liverpool overklast Arsenal in eenzijdige topper en blijft foutloos in Premier League

Liverpool heeft op de derde speeldag met 3-1 gewonnen van Arsenal. De Champions League-winnaar blijft daardoor foutloos in de Premier League met drie zeges uit drie speeldagen.

Geen Divock Origi, die zijn basisplaats ingenomen zag in functie van de grote drie vooraan bij Liverpool: Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino. Net als Liverpool had Arsenal zes punten na twee wedstrijden. Daar had Unai Emery opnieuw een basisplaats voor Joe Willock, een jeugdproduct van de Gunners. Zij kregen de eerste grote kans toen Adrian knullig een bal verwerkte in de voeten van Pierre-Emerick Aubameyang. De spits lobde de bal maar net naast. Ook de eerste grote kans voor Liverpool kwam via een blunder. Dani Ceballos voetbalde als een duiveltje centraal uit en speelde prachtig rivaal Mané aan, maar die mikte centraal op Bernd Leno.

Arsenal kreeg snel kansen. Foto: Photo News

Na 32 minuten kwam de VAR plotseling in actie voor een rode kaart, maar die kwam er uiteindelijk niet. Bijna was ook de goal er niet, maar Nicolas Pépé miste een open kans op de 0-1. Kansen missen vooraan? Dan lukt het een verdediger meestal wel, zeker bij een hoekschop in de Premier League. Joel Matip kopte de verdiende 1-0 tegen de touwen.

Na de rust kwam de modegoeroe in David Luiz boven: hij testte de sterkte van het polyester van het wedstrijdshirt van Mo Salah in de zestien. De ref zag een penalty, de Egyptenaar pegelde de 2-0 staalhard in doel.

Hij blijft maar scoren. Foto: Action Images via Reuters

Luiz was even later opnieuw de schlemiel toen hij zich inhield aan de middenlijn en Salah liet wegstormen op zijn doelman. Dan weet je hoe laat het is: 3-0 voor de thuisploeg en boeken toe voor Arsenal. De boeken in de wedstrijd gingen ook toe; veel moest er immers niet meer genoteerd worden. Uiteindelijk zorgde invaller Lucas Torreira van dichtbij nog voor de eerredder en de 3-1.

Liverpool kon deze topper op reserve afwerken en blijft foutloos in de Premier League. De laatste nederlaag van Liverpool dateert intussen al van 20 januari dit jaar, intussen twintig wedstrijden geleden.