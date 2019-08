Michy Batshuayi ziet vanop de bank lijdzaam toe hoe concurrent Chelsea naar eerste zege van het seizoen trapt

De kop is eraf voor Chelsea. Frank Lampard zag zijn troepen zaterdag tegen Norwich een eerste driepunter van het seizoen pakken, na een nederlaag tegen Manchester United en een gelijkspel tegen Leicester City. Tammy Abraham was de grote man bij The Blues met twee goals in de 2-3-zege, concurrent Michy Batshuayi bleef 90 minuten op de bank.

De druk begon al te groeien op Frank Lampard. Na de kansloze nederlaag tegen Man United en de puntendeling tegen Leicester kon er op het veld van Norwich maar beter gewonnen worden om niet meteen te hard achter de feiten te lopen. Daarvoor rekende hij op de doelpunten van de amper 21-jarige Tammy Abraham, die zowel Olivier Giroud als Michy Batshuayi op de bank hield. Voor onze landgenoot was dat al wel een stap vooruit, vorige week moest hij nog aantreden met de beloften.

De twee bankzitters zagen Chelsea een droomstart nemen. Na amper drie minuten voetballen kreeg - jawel - Abraham teveel ruimte en hij pegelde de voorzet van Apilicueta van dichtbij tegen de netten. Grote vreugde bij de bezoekers, maar die verstomde meteen. Chelsea liet zich makkelijk in de luren leggen en na zes minuten voetballen hingen de bordjes weer gelijk. Pukki bediende Cantwell, en die verschalkte Kepa.

Pukki legt de 2-2 voorbij Kepa. Foto: EPA-EFE

Het ging snel op Carrow Road, want iets voorbij het kwartier kroop Chelsea weer op voorsprong. Dit keer vond Pulisic Mason Mount, en de 20-jarige middenvelder scoorde voor de tweede week op rij. Maar ook deze keer sloeg Norwich terug. Via de onvermijdelijke Pukki - vier doelpunten in de eerste twee wedstrijden - kwam het nog voor de rust een tweede keer langszij. De Fin dikte zijn doelpuntentotaal aan tot vijf, Chelsea kon opnieuw beginnen.

Na de pauze beten de Londenaars hun tanden lang stuk op The Canaries, maar twintig minuten voor tijd was daar de verlossing. Met een overhoekse schuiver beslechtte Abraham de partij. Chelsea wint zo met 2-3 en mag opgelucht ademhalen. De matchwinnaar werd in het slot nog naar de kant gehaald voor Giroud, Batshuayi bleef op de bank.

Foto: REUTERS