Kevin De Bruyne opnieuw op dreef met doelpunt en assist, ook Youri Tielemans scoort en laat scoren

Kevin De Bruyne is als een komeet aan het nieuwe seizoen begonnen. De draaischijf van Manchester City gaf in de eerste drie wedstrijden al vier assists, zaterdag lukte hij tegen Brighton & Hove Albion na amper één minuut zijn eerste treffer en daar voegde hij later nog een assist aan toe. hij was niet de enige Belg die trefzeker was vandaag in de Premier league: ook Youri Tielemans scoorde en gaf een assist voor Leicester.

LEES OOK. Manchester United laat ook bij Southampton dure punten liggen

Na amper een dikke minuut spelen was het al raak voor Kevin De Bruyne tegen Brighton & Hove Albion. Aanvoerder David Silva werd mooi de zestien in geloodst, legde achteruit voor De Bruyne en de Rode Duivel tikte simpel tegen de touwen. Op slag van rust deed hij daar nog een schepje bovenop met een nieuwe assist bij de 2-0 van Sergio Agüero. Na rust maakten opnieuw Aguero en David Silva er nog 4-0, de twee waren telkens aangever of afwerker bij die twee doelpunten.

Twintig minuten voor tijd mocht De Bruyne gaan rusten. Bij Brighton stond voormalig Genk-aanvoerder Leandro Trossard in de basis, net als doelman Matt Ryan (ex-Genk en Club Brugge).

Vorig jaar kwam De Bruyne onder meer door blessures maar aan twee goals en twee assists in de competitie. Dit seizoen zit hij dus al aan vijf assists en een goal.

1minuut, meer heeft @DeBruyneKev niet nodig om te scoren! pic.twitter.com/ncA6jiHUbP — Play Sports (@playsports) August 31, 2019

Niet alleen De Bruyne was aan het feest, ook collega-international Youri Tielemans vond de weg naar de netten. De middenvelder zette Leicester met de rust in zicht op een 2-1-voorsprong tegen Bournemouth, op aangeven van Jamie Vardy. Een kwartier voor tijd draaiden die twee de rollen om: Vardy legde de eindcijfers vast, op assist van onze landgenoot. Dennis Praet bleef op de bank.

Engels in de basis bij Aston Villa

Geen Bjorn Engels in de selectie van de Rode Duivels voor de komende interlands. “Bjorn is niet honderd procent. Daarom is hij er niet bij. Jammer, want ik had hem er graag bij gehad“, verklaarde bondscoach Roberto Martinez die keuze. Het was dan ook even raar opkijken toen bleek dat Engels zaterdagmiddag doodgewoon in de basis stond bij Aston Villa, op bezoek bij Crystal Palace.

De kwestie is vooral de opeenvolging van trainingen en wedstrijden. Engels traint bij Aston Villa nog niet alles mee, en gaat komende twee weken in Engeland aan zijn volume werken. De medische staf daar achtte hem in ieder geval wel fit genoeg om te spelen, zo blijkt.