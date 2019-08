Manchester United laat ook bij Southampton dure punten liggen

De motor van Manchester United blijft sputteren. De Red Devils begonnen hun seizoen nog met een spetterende 4-0-zege tegen Chelsea, maar wachten sindsdien op een nieuwe zege. Ook op speeldag vier lukte het niet voor de jongens van OIe Gunnar Solskjaer. Op het veld van Southampton bleef Man United steken op 1-1.

De start van de partij kon nochtans niet beter voor de mancunians. Daniel James kreeg te veel tijd van The Saints en de jonge linksbuiten poeierde de bal in de bovenhoek. Voor de 21-jarige James - die dit seizoen debuteert op het hoogste niveau - was het al zijn derde doelpunt van het seizoen in amper vier matchen. Ter vergelijking: Alexis Sanchez scoorde in anderhalf seizoen… drie keer.

Manchester United was baas, maar de score uitdiepen lukte niet. Na de rust kreeg het dan een ijskoude douche te verwerken. Op het uur knikte Jannik Vestergaard de gelijkmaker tegen de touwen. United moest weer vol aan de bak en leek hulp te krijgen van Kevin Danso, die een tweede geel pakte waardoor Southampton nog twintig minuten met een man minder verder moest. The Saints hielden echter stand, United blijft achter met 5 op 12.