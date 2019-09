Chelsea-aanvaller Tammy Abraham steelt de show in Engeland met hattrick en owngoal tegen Leander Dendoncker, Tottenham haalt uit in derby

De interlandbreak heeft Chelsea duidelijk deugd gedaan. The Blues walsten in de eerste helft over Wolverhampton Wanders. Tammy Abraham was andermaal de grote man. De concurrent van Michy Batshuayi tekende voor een hattrick én een owngoal. Chelsea won uiteindelijk met 2-5. Stadsgenoot Tottenham haalde in een derby tegen Crystal Palace uit met 4-0, terwijl Youri Tielemans en Leicester City met het kleinste verschil onderuit gingen tegen Manchester United.

Frank Lampard beklaagt zich zijn keuze voor Tammy Abraham absoluut niet. De 21-jarige aanvaller krijgt de voorkeur op Olivier Giroud en Michy Batshuayi en bedankt voor het vertrouwen met een karrenvracht aan doelpunten. In zijn vorige twee matchen deed hij de netten telkens tweemaal trillen en ook op het veld van de Wolves was hij weer goed bij schot. Nadat Fikayo Tomori op het halfuur de score opende, schoot Abraham wakker en nog voor de rust had hij er alweer twee in het mandje liggen. De Wolves waren nergens en Leander Dendoncker betaalde het gelag. De Rode Duivel bleef bij de rust in de kleedkamer, maar dat bracht geen zoden aan de dijk voor de thuisploeg. Na de rust vervolledigde Abraham zijn hattrick en bracht hij de stand op 0-4.

Foto: EPA-EFE

En Abraham bleef maar scoren, al viel zijn vierde doelpunt aan de verkeerde kant. Abraham verschalkte Kepa en bracht Wolverhampton zo op het scorebord. Patrick Cutrone, de vervanger van Dendoncker, maakte er nog 2-4 van, maar Chelsea kwam niet meer in de problemen. In de blessuretijd pikte ook die andere revelatie van het seizoensbegin, Mason Mount, zijn goaltje mee. Op assist van ‘Batsman’ overigens, die een kwartier voor tijd mocht invallen.

Het ongeslagen Leicester City moest op bezoek bij Manchester United, dat met een magere 5 op 12 aan het seizoen begon. De Red Devils namen echter een droomstart en na amper acht minuten spelen opende Rashford de score. Het zou volstaan voor de winst, want gescoord werd er niet meer. Youri Tielemans speelde de volledige match bij de Foxes, Dennis Praet bleef op de bank.

Foto: AFP

Ook de Spurs kenden geen geweldig seizoensbegin met een 5 op 12. Gelijke spelen tegen Arsenal en Manchester City zijn dan wel geen slechte resultaten, de thuisnederlaag tegen Newcastle was dat wel. Maar ook de Spurs kwamen fris en monter uit de interlandbreak. Crystal Palace kreeg geen voet aan de grond en hing bij de rust al volledig in de touwen. Heung-Min Son (2x), Erik Lamela en een eigen doelpunt van Van Aanholt zorgden voor de 4-0 ruststand. Die score flikkerde ook na 90 minuten op het bord. Een clean sheet dus voor Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Eerstgenoemde gaf met een heerlijke lange val de assist voor de openingstreffer van Son. Middenin de tweede helft bracht Palace nog Christian Benteke, maar die kon geen redding brengen.