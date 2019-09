De zesde speeldag in de Premier League heeft een nieuwe nederlaag gebracht voor Manchester United. De Red Devils gingen in Londen met 2-0 onderuit tegen West Ham na doelpunten van Andriy Yarmolenko (44’) en Aaron Cresswell (84’). United heeft zo slechts acht punten na zes wedstrijden en krijgt op de volgende speeldag Arsenal over de vloer. West Ham is gedeeld derde met Leicester.