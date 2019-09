Arm Watford! Man City scoort 5 keer in eerste 18 minuten

Manchester City verloor op de vorige speeldag verrassend van het bescheiden Norwich City en dus had de Engelse landskampioen zaterdagnamiddag iets recht te zetten in eigen huis. Watford werd kind van de rekening. En hoe! Na 18 minuten prijkte al 5-0 op het scorebord. Goals van Silva (2x), Mahrez en zelfs Otamendi. Kevin De Bruyne leverde de prinsheerlijke assist voor het eerste doelpunt. Nooit eerder kwam een team sneller 5-0 voor in de Premier League. Orde op zaken zetten, heet zoiets.