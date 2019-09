Harry Kane scoort de voorlopig merkwaardigste goal van het seizoen, maar Tottenham verliest weer op verplaatsing

Tottenham nam het op de zesde speeldag in de Premier League op tegen Leicester City. Met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Youri Tielemans stonden er drie Belgen aan de aftrap in het King Power Stadium. De Spurs gingen met een 0-1-voorsprong de rust na een merkwaardige goal van Harry Kane. Al vallend, na een fikse duw, werkte de goalgetter de bal alsnog tegen de netten. Leicester won wel met 2-1 na goals van Ricardo Pereira en James Maddison. Daardoor is het alweer van januari geleden dat Tottenham nog eens op verplaatsing kon winnen in de Premier League.