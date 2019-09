Own goal van Dendoncker maar met tien man sleept Wolverhampton op de valreep nog een puntje uit de brand

Wolverhampton heeft zondag op de zesde speeldag in de Premier League op de valreep een derde nederlaag op rij vermeden. Tegen het Crystal Palace van invaller Christian Benteke stonden de “Wolves” lang 1-0 achter na een ongelukkige own goal van Leander Dendoncker, maar bij de laatste aanval viel alsnog de gelijkmaker.

Meteen bij de start van de tweede helft opende Palace, op dat moment zonder bankzitter Benteke, de score. Een vlam van Ward ging naast, maar de ongelukkige Dendoncker kreeg het leer tegen het lijf en verlengde zo in eigen doel. De Rode Duivel had eerder in de partij al pech toen zijn inzet nog net van de lijn werd gekeerd. Op het uur moest Dendoncker naar de kant, niet veel later kwam Benteke op het veld. Die had de match tien minuten voor tijd moeten doodmaken, maar oog in oog met doelman Patricio wachtte de spits te lang en schoot vervolgens recht op de goalie. Die misser zou Crystal Palace duur komen te staan, want Wolverhamptan kwam in de slotminuut langszij. Met een man minder - Saiss kreeg in minuut 73 een tweede keer geel - vlamde Jota van dichtbij in het dak van het doel. Wolverhampton pakt in extremis een punt, maar blijft voorlaatste. Palace is twaalfde.