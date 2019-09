Tottenham-Belgen pakken de volle buit, ondanks enorme blunder van Hugo Lloris en een domme rode kaart

Tottenham Hotspur heeft de nederlaag van vorige week tegen Leicester doorgespoeld met een zege tegen Southampton. Een felbevochten zege, want na een half uur moesten de Spurs al met een man minder verder en tot overmaat van ramp sloeg doelman Hugo Lloris aan het blunderen. Maar doelpunten van Ndombele en Kane bezorgden Tottenham wel een 2-1-zege.

Met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld in de basis ging Tottenham op zoek naar de derde zege van het seizoen. De Spurs kenden een wisselvallig seizoensbegin en stondenvoor aanvang zevende. Bij tegenstander Southampton, 13de in de stand, ontbrak smaakmaker en ex-Standardspeler Moussa Djenepo met een blessure.

Tottenham nam de match in handen en na 24 minuten spelen opende Tanguy Ndombele de score. De Franse middenvelder werkte af op een assist van Serge Aurier, die in de viering de draak stak met de VAR. Vorige week scoorde Aurier op het veld van Leicester, maar de videoref keurde die goal wegens een paar millimeter buitenspel in de voorafgaande fase. Geen 0-2 toen, en de Spurs gingen nog met 2-1 onderuit.

Het lachen zou Aurier snel vergaan, want nog geen tien minuten later mocht hij gaan douchen. In minuut 27 pakte de Ivoriaanse back een eerste keer geel, vier minuten later trok de ref op aangeven van de VAR een tweede geel karton. Exit Aurier, en Tottenham nog een uur met een man minder.

Alsof dat nog niet genoeg was, ging doelman Hugo Lloris even monumentaal blunderen. Hij wilde Danny Ings uitkappen, maar deed dat niet zuiver genoeg. De spits stak er zijn voet tussen en zo stond het plots 1-1. Maar op slag van rust zat het toch even mee voor de Spurs. Christian Eriksen vond Harry Kane en de spits deed wat hij nog altijd het beste kan: scoren.

Na de rust ging Southampton op zoek naar de gelijkmaker, Tottenham plooide terug. De Saints drukten en creëerden kansen, maar stuitten meermaals op een sterk keepende Lloris, die zijn fout goedmaakte. Aan de overkant liet Kane na om de match op slot te doen. De Spurs hielden echter stand en schuiven voorlopig op naar de 4de plaats.

Dendoncker en Wolves pakken eerste zege

Leander Dendoncker en Wolverhampton Wanderers hebben zaterdag op de zevende speeldag in de Premier League eindelijk hun eerste zege van het seizoen kunnen boeken. De Wolves versloegen in eigen huis Watford met 2-0, dankzij een goal van Doherty (18’) en een eigen doelpunt van Janmaat (61’). Dendoncker speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg, die naar de dertiende plaats klimt. Kabasele bleef op de bank bij Watford, dat met twee punten rode lantaarn blijft.

Batshuayi en Engels winnen

Michy Batshuayi mocht bij Chelsea zes minuten voor tijd invallen tegen Brighton, dat het nog steeds zonder de geblesseerde Leandro Trossard moet doen. Chelsea won met 2-0, door goals van Jorginho (50’, pen) en Willian (76’). Chelsea is zesde, Brighton zestiende.

Bjorn Engels mocht opnieuw de hele wedstrijd opdraven bij Aston Villa dat in eigen huis 2-2 gelijkspeelde tegen Burnley. El-Ghazi (33’) en McGinn (79’) brachten de thuisploeg tot twee maal toe op voorsprong, maar Rodriguez (68’) en Wood (81’) maakten telkens gelijk voor Burnley. In Crystal Palace-Norwich (2-0) bleef Christian Benteke de hele wedstrijd op de bank.