Strijd der Europa League-ploegen eindigt onbeslist: Arsenal wist knappe goal van Manchester United uit

Het duel tussen de Engelse grootmachten Manchester United en Arsenal heeft maandagavond geen winnaar opgeleverd. Het tegenvallende duel op Old Trafford, de thuisbasis van United, eindigde in 1-1.

De Schotse United-middenvelder Scott McTominay besloot een matige eerste helft met een fraai schot van afstand, dat zomaar achter Arsenal-keeper Bernd Leno verdween. Pierre-Emerick Aubameyang maakte na een klein uur gelijk. Zijn doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar na het raadplegen van de VAR werd de goal toch toegekend.

In de stand is Manchester United na zeven speeldagen pas gedeeld tiende met Burnley. De Red Devils verzamelden tot nu toe slechts 9 punten. Arsenal is met 12 punten gedeeld vierde met West Ham United. Dat zijn negen punten minder dan leider Liverpool.

Manchester United reist nu af naar Nederland; donderdag is in Den Haag AZ de tegenstander in de groepsfase van de Europa League. Arsenal, dat eveneens uitkomt op het tweede Europese niveau, ontvangt Standard Luik.