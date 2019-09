Leicester City boekt grootste Premier League-zege ooit tegen Newcastle, Dennis Praet overleeft doodschop en dwingt doelpunt af

Leicester City heeft zondag in de Premier League vlot Newcastle United opzij gezet met een 5-0 thuisoverwinning. Het is voor The Foxes de grootste zege ooit in de Premier League. Youri Tielemans speelde de hele wedstrijd voor Leicester, Dennis Praet werd na 79 minuten naar de kant gehaald.

Ricardo Pereira opende de score voor Leicester na een lange rush af te ronden in de linkerhoek (16.). In de 43e minuut ging Isaac Hayden met de voeten vooruit in de tackle op Praet en werd hij terecht naar de kant gestuurd met een rode kaart.

Dennis heeft veel geluk dat hij hierover nog kan na-praeten! pic.twitter.com/2c3dKbO9DE — Play Sports (@playsports) September 29, 2019

Foto: Action Images via Reuters

In de tweede helft zorgden twee treffers van Jamie Vardy (54’ en 64’) en een owngoal van Paul Dummett (57’) - afgedwongen door Praet - ervoor dat de thuisploeg zijn voorsprong kon uitbouwen met drie doelpunten in tien minuten tijd. In het slot pikte ook ex-Genkspeler Wilfred Ndiddi nog zijn doelpuntje mee (90’).