Kevin De Bruyne dikt zijn statistieken alweer aan, Manchester City zet Everton opzij

Manchester City mocht door de zege eerder op de dag van leider Liverpool (0-1 bij Sheffield United) geen punten laten liggen op Goodison Park en begon goed. De Bruyne schilderde de bal op het hoofd van Gabriel Jesus en die miste niet. Everton kwam echter gelijk dankzij eveneens een kopbalgoal van Calvert-Lewin. Maar na de pauze trokken de bezoekers het laken naar zich toe. Een vrijschop van Mahrez en een knal van Sterling volstonden voor een comfortabele 1-3 zege. De Bruyne werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. In de tussenstand is Man City tweede met zestien punten, vijf minder dan Liverpool.

Kevin De Bruyne has now provided more than 50% of the assists needed to win the Premier League Playmaker award in 2018/19 (15). 8 assists. 7 games. pic.twitter.com/QRgze2eINF

8 - Kevin De Bruyne has provided eight assists in the Premier League already this season - only Cesc Fabregas in 2009-10 has provided as many in his side's first seven games in a single campaign. God. pic.twitter.com/KmamwWIn4d