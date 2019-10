Geen De Bruyne, geen punten: Manchester City op eigen veld onderuit, achterstand op Liverpool bedraagt nu al acht punten

Is 2020 het jaar waarin Liverpool voor het eerst sinds 1990 kampioen wordt? Het is nog maar oktober, maar reken maar dat er aan de Merseyside gevierd werd dit weekend: zaterdag zelf gewonnen door een penalty in blessuretijd, zondag vanop tv gezien hoe Manchester City op eigen veld met 0-2 onderuit ging tegen middenmoter Wolverhampton.

Manchester City moest het zonder de beslissende passes van de geblesseerde Kevin De Bruyne zien te doen, en dat was eraan te zien. De Citizens versierden wel enkele kansen, maar waren net niet trefzeker genoeg. Onder meer Jesus en Aguëro misten of zagen hun poging gered, waardoor de Engelse kampioen voor het eerst in 45 competitiematchen niet scoorde.

Dan was een verrassend sterk Wolverhampton efficiënter: Adama Traore kon in de slotfase twee keer op Ederson af en werkte aan honderd procent af. Het waren zijn eerste goals sinds september 2018.

Traore Foto: REUTERS

Zo werd Liverpool de winnaar van het weekend: het won zelf in blessuretijd van Leicester, het nummer vier in de stand, en telt acht punten voorsprong. Al rekent Klopp zich beter nog niet rijk: zowel in 2012, 2014 als 2019 kwam City terug van wat een onoverbrugbare achterstand leek.

Foto: AFP

Nog in Engeland won Arsenal met 1-0 van Bournemouth. De Gunners worden zo derde, op negen punten van Liverpool. Chelsea won met 1-4 bij Southampton -met onder meer een goal van de in de 84ste minuut ingevalle Batshuayi. Het telt evenveel punten als Leicester maar heeft een slechter doelsaldo.