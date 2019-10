Dramatische namiddag voor Tottenham: kansloze nederlaag en zware blessure voor doelman Hugo Lloris na flater

Hoe slecht kan een wedstrijd beginnen?Tottenham moest zaterdag op bezoek bij Brighton & Hove Albion, maar al na twee minuten voetballen liep het helemaal mis. Doelman Hugo Lloris miskeek zich op een verre voorzet, duwde de bal pardoes in de voeten van een tegenstander en het stond 1-0 voor Brighton. Tot overmaat van ramp liep de doelman (schijnbaar) een zware armbreuk op, doordat hij verkeerd neerkwam. Het luidde een zware namiddag in voor de Spurs, dat kansloos onderuit ging met 3-0.

Jan Vertonghen en Toby Alderweireld stonden beiden in de basis en moesten dus meteen achtervolgen. Paulo Gazzaniga was de vervanger van Lloris, die zuurstof kreeg toegediend en met de draagberrie van het veld werd gedragen.

Na een minuut of 20 had ook Jan Vertonghen even verzorging nodig. Na een botsing liep de Rode Duivel een stevige buil op, maar zonder erg. De verdediger kon de partij dan ook verderzetten.

Het blauwe oog van Vertonghen.

Maar net als zijn ploegmaats kende Vertonghen een moeilijke namiddag. Op het halfuur werd de situatie nog schrijnender voor de Spurs. De 19-jarige Aaron Connolly - voor het eerst in de basis - maakt er in twee tijden 2-0 van. Hij werd uit het oog verloren door Vertonghen en Davies. Zijn eerste poging werd nog gered door Gazzaniga, maar in de rebound maakte hij het via de voet van Davies alsnog af. De 2-0 stond ook bij de rust op het bord en dat was niet eens overdreven, Tottenham was nergens.

Coach Pochettino greep in tijdens de rust, maar tot eenieders verbazing bracht hij Harry Winks en niet Lucas Moura of Dele Alli. Tanguy N’Dombélé bleef in de kleedkamer. Het mocht niet baten, de Spurs bleven ondermaats voetballen. Iets voorbij het uur mochten de boeken helemaal toe. Opnieuw Connolly mocht te makkelijk aanleggen van Alderweireld en de jonge spits plaatste de bal perfect in de verste hoek.

Tottenham kwam maar een keer dicht bij een goal, via invaller Lucas Moura. De Braziliaan stuitte echter op een attente Matt Ryan. Het bleef dus 3-0, voor Brighton is het nog maar de tweede zege van het seizoen zijn. De club van de geblesseerde Leandro Trossard schuift voorlopig op naar de 12de stek in het klassement, op twee punten van nummer zes Tottenham.

“Emotionele impact”

Na de 2-7-pandoering kregen de Spurs zo een nieuwe opdoffer te verwerken. Doelman Lloris lijkt ook voor lange tijd buiten strijd te zullen zijn. “Zijn blessure had een grote impact”, verklaarde Pochettino achter bij Reuters. “Het was zo vroeg. Om dan al een tegengoal te incasseren en onze kapitein te verliezen, had een emotionele impact. We probeerden, maar vonden geen oplossingen. Het is een moeilijk moment.” Over de ernst van de blessure is nog niets bekend. “Hij is in het ziekenhuis”, was het enige dat Pochettino kwijt kon.