93 seconden volstaan voor Manchester City en heroptredende Kevin De Bruyne om Crystal Palace te kloppen

Op de negende speeldag in de Engelse Premier League maakte Kevin De Bruyne zijn rentree bij Manchester City op bezoek bij Crystal Palace. Het werd een vlotte 0-2 overwinning voor The Citizens dankzij treffers van Gabriel Jesus en David Silva.

Pep Guardiola moest schuiven en kwam met een opvallende opstelling op de proppen, met twee centrale middenvelders in de defensie: Ederson - Cancelo, Rodri, Fernandinho, Mendy - De Bruyne, D. Silva, Gundogan - B. Silva, Jesus, Sterling.

Het werkte weln want aan de rust had City zijn schaapjes op het droge. Amper 93 seconden scheidden de doelpunten van Gabriel Jesus en David Silva. De Bruyne zette de counter op gang die tot de openingsgoal leidde.

En plots verandert Raheem Sterling in Raheem Iniesta... pic.twitter.com/Y5KG3EPQqM — Play Sports (@playsports) October 19, 2019

In de 76e minuut mocht Christian Benteke invallen voor de thuisploeg; amper een minuutje later kreeg hij de beste kans voor Palace in de tweede helft op zijn knikker, maar doelman Ederson stond pal op de kopbal van de Rode Duivel. In de laatste tien minuten kopte De Bruyne rakelings naast op een voorzet van Ilkay Gündogan. Door de zege stijgt Man City naar de tweede plaats in de stand.

