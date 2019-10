Youri Tielemans knalt Leicester City naar de zege, Tottenham ontsnapt aan nieuwe nederlaag na geblunder bij Watford

Het zag er na een half uur spelen niet goed uit voor Leicester City, dat op eigen veld op achterstand kwam tegen Burnley. Maar Jamie Vardy zorgde nog voor de rust voor de gelijkmaker, en na de pauze achtte Youri Tielemans zijn moment gekomen. Met een stevige knal bezorgde hij The Foxes de volle buit, al had de VAR daar ook nog een handje in. Tottenham blijft ondertussen op de sukkel. Thuis tegen Watford kon het maar in extremis een nederlaag vermijden na geblunder van de bezoekende doelman.

Na 26 minuten stond Leicester in het King Power Stadium op achterstand door een kopbalgoal van Chris Wood. Vijf minuten later rook Tielemans een eerste keer zijn kans: hij loste een schot vanop de rand van de zestien, doelman Nick Pope pakte uit met een knappe save. Op slag van rust was het dan toch raak via de onvermijdelijke Jamie Vardy: de spits klom het hoogst op een voorzet van Harvey Barnes en zette de bordjes weer in evenwicht.

Na de koffie bleef de thuisploeg aandringen, en dat loonde in de 74e minuut: Tielemans kreeg een voorzet in de voeten na een dummy van Barnes en mikte de bal van dichtbij in de kruising. In het slot leek Burnley nog de gelijkmaker te hebben gescoord, maar de scheidsrechter keurde de goal af op aangeven van de VAR wegens handspel. 2-1 was de eindstand. Leicester schuift op naar een knappe (en voorlopige) tweede plaats in het klassement naast Chelsea.

In het Tottenham Hotspur Stadium stonden Jan Vertonghen en Toby Alderweireld aan de aftrap tegen rode lantaarn Watford: op papier een hapklare brok voor de Champions League-finalist van vorig seizoen. Bij Watford startte Christian Kabasele. Maar Tottenham heeft zijn competitiestart gemist, en ook vandaag beleefden de troepen van Pochettino geen vrolijke middag. Na zes minuten stonden Vertonghen en co al 0-1 achter na een treffer van Abdoulaye Doucoure, die sneller was op een afgemeten flankvoorzet van Daryl Janmaat.

De Londenaars waren van slag, want ze mikten in de eerste helft slechts één poging binnen het kader. Na rust raakte Heung-Min Son nog de lat, maar ook toen kwam de thuisploeg nooit in zijn spel. Er was een blunder van doelman Ben Foster nodig, die onoordeelkundig uitkwam op een voorzet, om via Dele Alli nog een 1-1 gelijkspel uit de brand te slepen in de 86e minuut. Tottenham blijft op de dool en staat nu pas zevende in de stand, Watford blijft met vier punten troosteloos laatste.

Engels wint, Dendoncker speelt gelijk

Bij Aston Villa, thuis tegen Brighton, stond Bjorn Engels in de basis tegen Brighton. De verdediger zag na twintig minuten hoe Adam Webster de 0-1 binnen kopte op een vrije trap. Een kwartier later kwamen de bezoekers, met Leandro Trossard de hele wedstrijd op de bank, met tien te staan na een rode kaart voor Aaron Mooy. Die numerieke meerderheid deed de match meteen kantelen: acht minuten later joeg Conor Hourihane de gelijkmaker tegen de netten, maar die werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd wegens een voorafgaande fout. Uitstel van executie, want op slag van rust kwam de 1-1 er toch via Jack Grealish.

Na rust aasde de thuisploeg op de verdiende voorsprong. De match leek op een gelijkspel af te stevenen, tot Matt Targett diep in blessuretijd knap vrijgespeeld werd in de zestien en de 2-1 voorbij Mathew Ryan in doel plaatste. Dat was meteen de eindstand. Aston Villa klimt naar een voorlopige elfde plaats, Brighton staat net boven de degradatiestreep op de zestiende positie.

Wolverhampton bracht Leander Dendoncker in stelling in de match tegen Southampton. In de eerste helft scoorde Raul Jimenez tot tweemaal toe, maar beide treffers werden afgekeurd wegens buitenspel. Na rust gooide Danny Ings het deksel op de neus van de thuisploeg met de 0-1. Lang duurde die voorsprong niet: acht minuten later ging de bal op de stip na een overtreding van Pierre-Emile Hojbjerg. Jimenez bracht de Wolves weer langszij. De bezoekers maakten daarna nog het meeste aanspraak op de overwinning, maar het bleef bij 1-1. Wolverhampton blijft comfortabel in de buik van het klassement hangen, Southampton zit in vieze papieren op amper één plaats boven de degradatiestreep.