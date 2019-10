Intussen in Engeland: Arsenal blameert zich op het veld van promovendus

Terwijl zowat de hele voetbalwereld uitkeek naar de shortlist van Gouden Bal, met Kevin De Bruyne en Eden Hazard, moest Arsenal op de negende speeldag in de Premier League op bezoek bij Sheffield United. En daar liepen de Gunners een blauwtje op. Lys Mousset scoorde in de 30ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0. Goed voor de derde zege voor de promovendus, die nu evenveel punten telt als Tottenham. Arsenal is vijfde met 15 punten.

0?? - Arsenal fail to score in a Premier League away match against promoted opposition for the first time since their 1-0 defeat at @SheffieldUnited on 30 December 2006. #SHUARS — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 21, 2019

4 - Arsenal have lost four of their last seven Premier League away games against newly-promoted sides (L3), as many defeats in their previous 49 (W33 D12 L4). Neophyte. pic.twitter.com/UlXnitGj1K — OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2019