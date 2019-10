Kevin De Bruyne scoort derde van het seizoen in logische zege Manchester City (al was er wel wat commotie over)

Kevin De Bruyne heeft zaterdagmiddag zijn derde doelpunt van het seizoen gemaakt voor Manchester City. De Rode Duivel pakte uit met zo’n kenmerkende indraaiende voorzet en het leer verdween zomaar achter Aston Villa-doelman Tom Heaton in de netten.

Al was er achteraf wel nog wat rond te doen: ploegmaat David Silva claimde immers dat hij de bal onderweg had geraakt, en het doelpunt dus van hem was. In dat geval zou Raheem Sterling echter in buitenspelpositie het zicht van de doelman belemmerd hebben. “Ik denk niet dat het mijn goal was. David zei dat hij hem geraakt had”, was De Bruyne achteraf eerlijk bij BT Sport.

Wanneer je een assist wil geven, maar dan toch gewoon scoort! 🤷‍♂️🇧🇪 @DeBruyneKev pic.twitter.com/K3vxTay7Rv — Play Sports (@playsports) October 26, 2019

De videoref besloot echter na het bekijken van de beelden dat het doelpunt wel degelijk geldig was. Voor Manchester City was het de 2-0 nadat Raheem Sterling vlak na rust de openingstreffer gemaakt had. Enkele minuten na De Bruyne trapte ook Ilkay Gündogan zich nog op het scorebord. Ondanks een late rode kaart voor Fernandinho was het wel een logische zege voor Manchester City.

Foto: Photo News

Bij de bezoekers van Aston Villa startten Björn Engels, Hassan Trezeguet (ex-Anderlecht), Marvelous Nakamba en Wesley Moraes (allebei ex-Club Brugge) allemaal in de basis.

Met 22 punten uit tien wedstrijden wipt City terug over Leicester (20) naar de tweede plaats in de Premier League, op drie punten van leider Liverpool, dat zondag het Tottenham Hotspur van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld ontvangt. Leicester opende vrijdagavond al de speeldag met een fenomenale 0-9 zege tegen Southampton, na onder meer een doelpunt van Youri Tielemans. Aston Villa zit met elf punten in de middenmoot.