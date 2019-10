Meedogenloos: Leicester wint met 0-9 (!) van Southampton, Tielemans scoort opnieuw

Het Leicester van Youri Tielemans en Dennis Praet heeft vrijdagavond meedogenloos uitgehaald op het veld van Southampton. Nadat de thuisploeg al vroeg met tien kwam te staan, gingen ze bij Leicester vol op de gaspedaal staan. Resultaat: 0-9. Youri Tielemans was goed voor een goal - zijn tweede op een week - en een assist, Jamie Vardy en Ayoze Perez scoorden elk een hattrick.

Nadat Chilwell in twee tijden de 0-1 op het scorebord had geprikt, moest Southampton met tien man voort. Na een schandalige tackle op de kuit van Perez kreeg Bertrand rood. Leicester City buitte het nummerieke voordeel uit en speelde de thuisploeg van de mat. Tielemans (17.) verdubbelde met een lage schuiver de voorsprong en bood uitblinker Perez (19.) na een slim een-tweetje de 0-3 aan. Diezelfde Perez (39. en 57.) zou net als Vardy (45., 58. en 90.+4) een hattrick maken. Tussendoor scoorde ook Maddison (85.).

De monsterzege gaat in de geschiedenisboeken van de Premier League, want het is meteen de grootste uitzege ooit. Die stond tot nu op naam van Manchester United, dat op 6 februari 1999 Nottingham Forest versloeg met 1-8. Het is ook een evenaring van de grootste overwinning ooit. Een record dat Leicester deelt met Manchester United. ‘The Red Devils’ smeerden Ipswich Town op 4 maart 1995 een droge 9-0 aan.